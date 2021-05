Con 558 contagios en el día no hay tregua y todo se complica

Neuquén hará una prueba de vacunación sin turnos otorgados, “a demanda”, como se le describió, en medio de un fuerte brote de contagios en la segunda ola de la pandemia de coronavirus, con 558 casos este miércoles, cuatro fallecidos, y las camas de terapia intensiva colmadas hasta 96,5 por ciento en el promedio de los hospitales y clínicas.

Las personas contagiadas activas en la provincia son 3.725, con la ciudad capital liderando la cantidad de contagiados activos: 1.183 a este miércoles. Por la mañana, el intendente Mariano Gaido y sus colaboradores recibieron a comerciantes de distintos rubros, intentando mostrar que las restricciones están, pero livianas dentro de todo; y que compensarán eventuales pérdidas con la eximición del tributo que se paga por licencia comercial. La pandemia, en este segundo año y en la segunda ola, se intenta atravesar más compensada entre lo sanitario y lo económico; pero, lo cierto, es que ninguno de los dos rubros está bien.

El sanitario, pone a prueba a los hospitales y clínicas con un recurso humano que no ha tenido descanso y que guarda todavía motivos de insatisfacción por las condiciones laborales y el escaso reconocimiento concreto recibido. La infraestructura continúa siendo la misma, y está orillando peligrosamente el desborde, día tras día. Por eso el gobierno de Omar Gutiérrez busca variantes con la vacunación, administrando lo mejor posible la cantidad de dosis que se reciben, siempre a cuentagotas, desde el Estado nacional.

El económico, va de la mano de las restricciones. La pandemia no da tregua, y no hay espacio para mayores pérdidas. Rubros como el gastronómico están muy golpeados. Las ventas, en general, no se recuperan, aun en un contexto inflacionario. La pobreza, por encima del 40 por ciento en la provincia, es un factor demandante y exigente; la atención a los más carecientes está más politizada que nunca, con organizaciones sociales subsidiarias de partidos políticos que toman el mando de la administración de los recursos que el propio Estado pone para ayudar; y así se complican más las cosas de lo que, tal vez, deberían complicarse.