Barrera embestida, sin banderillero en pleno bajo capitalino

Hay preocupación por la barrera de las vías del tren en calle Misiones en el bajo capitalino, ya que fue embestida en la mañana de este lunes y ese paso a nivel ahora esta desprotegido. No hay banderillero. Los transeúntes y automovilistas se vieron molestos ante el peligro de que no este custodiado el lugar. Desde esta redacción nos comunicamos con los responsables de Trenes Argentinos, y no estaban enterados de lo sucedido.

Cabe destacar que el Tren del Valle en los últimos meses ha sufrido varios inconvenientes y su servicio se vio afectado, muchas veces por personal contagiado por Covid, o por por colisiones que se registraron en el puente ferroviario sobre Ruta 151 que no permite que el tren continúe su camino.

Esto afecta a cientos de usuarios que circular a diario a las localidades vecinas, más aún desde que el tren va hasta Plottier es necesario cuidar esos cruces, sobre todo teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que pasa sin advertir que están en actividad.