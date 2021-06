"El que queda afuera de la vacunación, es porque quiere"

El titular del sindicato de petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa, Guillermo Pereyra, habló esta mañana en La Primera Mañana por AM550 y 24/7 , y se refirió a la actualidad del plan de vacunación, sobre todo en su sector. Luego de tener la intención de comprar vacunas desde el gremio, y el posterior pedido para que se vacune al personal, desde el Ministerio de Salud comenzaron a aplicar las dosis a los trabajadores petroleros.

En relación con esto, el titular del sindicato petrolero afirmó: “Estamos trabajando muy bien con gente de Neuquén, Río Negro y La Pampa. Acá en Neuquén no hay ningún privilegio para vacunarse. Hay una articulación extraordinaria. El que queda afuera es porque quiere. Nosotros exigimos a los trabajadores que se vacunen para que cuidarse y no contagiar a sus compañeros”.

Por otra parte, Pereyra fue consultado por las elecciones de medio término que se aproximan y afirmó: “EL MPN tiene candidatos muy importantes y esto es por la larga trayectoria. Nunca se han quedado quietos. No queremos hablar de candidaturas, ya llegará el momento de presentarlos, yo no estoy en condiciones de dar nombres. Candidatos no nos falta, hay muy buenos. A mí no me interesa, yo estoy en retirada. Voy a seguir trabajando y aportando”.