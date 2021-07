Aumentaron los casos de Covid en el Alto Valle rionegrino

En su informe semanal de la situación sanitaria provincial, la Directora de Políticas Públicas del ministerio de Salud de Río Negro, Mercedes Ibero señaló que “estamos en una meseta. No terminamos de bajar, hay zonas en las que los casos van descendiendo y otras en los que suben. Ayer, por ejemplo, apareció un caso en Sierra Colorada. Para frenar los contagios hay que quedarse en casa”

Señaló que “en el Alto Valle Este la cantidad de contagios aumentó un 10,3%, en el Alto Valle Oeste aumentó 14.9%. Mientras que en la zona de Valle Medio comenzó a disminuir. Esta última semana bajó un 3,5%. En la Zona Atlántica bajó un 18,3%, mientras que en la Zona Andina bajó un 15,8% y en la Línea Sur un 7,7%.

Indicó que sólo tres ciudades no tienen casos de Coronavirus: Ñorquinco, Pilcaniyeu y Ramos Mexia. El territorio rionegrino cuenta con 2.968 casos activos de Covid-19 aunque, entre las muestras enviadas al Instituto Malbrán, en ningún caso se registró presencia de la variante Delta.

Ibero insistió en la importancia de la vacunación. “Si todos nos vacunamos, dejamos de contagiarnos. Y eso permitirá que no se ocupen las camas de terapia intensiva. No es obligatorio porque no está en el calendario, pero es importante que lo hagan”.

Señaló que “no se puede establecer cuando llegarán las segundas dosis de la vacuna Sputnik V. Y que por disposición desde la OMS y desde Salud de Nación no se puede hacer combinación de vacunas, pese a los estudios que se están realizando”.