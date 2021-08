La Faraona denunció una zona liberada en Viedma

"Viedma me recibió de una manera rari", aseguró en un video el popular y cuestionado youtuber conocido como La Faraona. Martín Cirio, que tiene más de 700 mil suscriptores en su canal de YouTube, denunció que lo quisieron estafar en el alquiler de un departamento y que además le advirtieron que se mantenga dentro de la zona segura de la ciudad, porque fuera de los boulevares, "hay zona liberada".

El influencer, acusado hace unos años por sus publicaciones pedófilas, grabó dos videos desde Viedma. En el primero hizo referencia a una mala experiencia con discusión en el medio que sufrió al alquilar un departamento en la plataforma AirBnb. Aseguró que casi se queda en la calle porque las fotos publicadas no coincidían con la que le alquilaron.

El youtuber cuestionó la seguridad que ofrecía la propiedad, pero también apuntó contra los servicios: "La estufa no larga nada de calor, pedí una frazada y me respondieron que había una mantita. Mantita que está sucia. Como si fuera poco no funciona el Wifi, pregunté y me respondieron que el servicio va y viene. Parece el servicio de 1997 cuando te conectabas usando el teléfono", relató indignado.

Hizo referencia también al frío y a la ausencia de agua caliente que "va y viene, como el internet. En Viedma todo va y viene, parece, menos la plata que pagué por el departamento", y remarcó que "este lugar es un viaje en el tiempo, es volver al 2001".

En un segundo video, después de mudarse de alojamiento, fue a fondo con una realidad que viven los vecinos de la capital rionegrina a diario. La Faraona apuntó contra la inseguridad: "Llego a Viedma y mucha gente me dijo tené cuidado por los robos. Me recomendaron que esté siempre adentro de los cuatro bulevares, la zona urbana", y mientras mostraba un mapa de la ciudad aseguró que fuera de allí "hay zona liberada por la Policía".

Pese a las quejas manifestadas, el youtuber recorrió los lugares turísticos de Viedma, caminó por la costanera del río Negro, visitó la Manzana Histórica y luego confirmó que es una ciudad hermosa.

Cirio tuvo una trascendencia mediática por fuera de su canal de YouTube a fines del año pasado cuando fue cuestionado por una serie de tuits muy polémicos en los que se refiere de forma sexual a menores de edad. Si bien eran publicaciones de 2011 y se refería de forma humorística al abuso sexual de menores de edad. el tenor de las críticas llevaron a que utilice sus otras redes sociales para pedir disculpas y admitió su error que "era otro momento y yo era otra persona".

Comenzó con un blog llamado Maravillosa Tupiza, en el que relataba anécdotas de sus viajes. Luego, sumó videos y pasó a ser La Faraona en YouTube con un crecimiento exponencial de seguidores. Y ganó aún mayor popularidad al referirse con lenguaje popular a temas tabú como su intimidad sexual y se refirió con un estilo único entre los influencers a la vida de la comunidad LGTBQ+ en países como India, Rusia o Egipto.