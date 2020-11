Martín Cirio explotó tras el allanamiento

Martín Cirio, conocido popularmente como ‘La Faraona’, realizó un descargo en su cuenta de Instagram luego de que se conociera la noticia de que allanaron el domicilio de su madre tras las denuncias en su contra por “apología del delito”. La presentación ante la Justicia se hizo por una serie de comentarios que hizo sobre el abuso sexual infantil en forma de broma.

“A mí no me allanaron. Están haciendo una carnicería conmigo, ya se están zarpando con todo lo que están diciendo. Me siguen dando con algo que es mentira, que quieren disfrazar de verdad. Juegan con esta desventaja que tengo de que no puedo hablar mientras ellos sí pueden decir cualquier cosa, pueden llenar todo de mentiras”, expresó Cirio desde sus historias de Instagram, red social donde tiene más de un millón de seguidores.

En ese sentido, y muy molesto, agregó que por el momento y por una cuestión judicial no puede hablar de la denuncia en su contra, aunque alertó: “Están cometiendo delitos a lo loco y estos misiles que me están tirando a mí, que no me voy a hacer el superado, por supuesto que me impactan, les van a volver a ustedes en forma de bomba atómica”.

A su vez remarcó: “Lo que están haciendo es criminal y con tal de tener un poco de cámara no les importa nada, son capaces de decir cualquier cosa y de cag.. la vida a alguien acusándolo de algo gravísimo que no hizo”.

“Cuando se sepa la verdad ¿saben cuánta cobertura mediática va a tener esto? Poca seguramente, porque la verdad si no es algo horrible no da rating“, se quejó.

Según consta en un acta policial, en el operativo que se realizó en la casa de la madre del influencer se secuestraron computadoras, teléfonos y una gran cantidad de discos externos.