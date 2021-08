DNI no binario: "La X no genera ningún problema para viajar"

El pasado 21 de julio se publicó en el Boletín Oficial de la Nación el decreto 476/2021 que establece que los documentos nacionales de identidad y los pasaportes incluirán la posibilidad de que en el campo “sexo” se incluya la opción “X”, para aquellas personas que no se sientan comprendidas en el binomio masculino/femenino.

"En la provincia de Neuquén había más de 7 casos anteriores al decreto que habían solicitado el cambio, y luego muchos más hicieron las peticiones" contó Ornella Infante es titular de la Dirección Nacional de Políticas contra la Discriminación del INADI en La Primera Mañana, por AM550.

"Argentina nuevamente se pone a la vanguardia de los Derechos Humanos. Las personas no binarias tienen el acceso a su identidad y evitan la violencia sistemática como nos ha sucedido a las personas trans".

En relación a una de las dudas o cuestionamientos que generaba el decreto sobre los problemas que se podrían originar con esta denominación en los viajes internacionales, Infante detalló: "La X es el símbolo universal con el cual las personas que no están reflejadas en el masculino o femenino se identifican, por eso no tienen ningún inconveniente para viajar al exterior. Algunas personas de los sectores no binarios criticaban la X, pero si no se ponía esto como tercera opción, ahí si iba a haber inconvenientes, debido a las legislaciones internacionales".

Sobre la manera en la cuál se puede acceder al DNI no binario, la funcionaria contó que "es un trámite administrativo muy simple en el que se pide una modificación al acta de nacimiento".

Argentina se convirtió en el primer país de América Latina que reconoce a las identidades no binarias, ampliando derechos y contribuyendo a disminuir la violencia basada en prejuicios de género.

Puntos más importantes del Decreto presidencial N°476/21