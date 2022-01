Centenario inicia temporada de multas a roñosos

“A quienes no cumplan con lo pautado por las normas vigentes, se les notificará y multará”, les advirtió la Municipalidad de Centenario a quienes tiran sus residuos no habituales -también llamados voluminosos- literalmente en cualquier lado, se trate de un espacio público, un baldío o una esquina ¡Lo mismo da! Avanzará, así, contra las actitudes de los desaprensivos a los que, en términos populares, se les suele llamar roñosos.

El municipio que conduce Javier Bertoldi, lanzó esta advertencia luego de que pusiera primera con la siembra de volquetes destinados a prevenir y erradicar los micro basurales, que tanto perjudican (e irritan) a los vecinos cumplidores. Se trata de un sistema de cuadriculas que refuerza al servicio que brinda la empresa Cliba.

La primera de esas cuadrículas está delimitada por las calles Guillen, Traful, Santa Teresa de Jesús y Cuba y es ahí donde colocaron los primeros contenedores. “Esta nueva modalidad contempla la organización y distribución de volquetes y máquinas Bobcats por cuadrículas en distintos barrios de la ciudad”, explicaron desde el municipio.

“La nueva modalidad consiste en recoger basura no domiciliaria y levantar ramas, restos de jardín y escombros”, dijeron para agregar luego que “cada volquete estará de lunes a miércoles o de jueves a sábado”, dependiendo de cada sector. Se advirtió expresamente además que, “después de la recolección de los volquetes se procederá a enviar a los inspectores de servicios para verificar que no se arroje basura”; y “a quienes no cumplan con lo pautado por las normas vigentes, se les notificará y multará”.