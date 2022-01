Ciapponi criticó los baches y Domínguez salió al cruce

Luego de dejar el cargo de presidente de CALF, el ingeniero Carlos Ciapponi criticó a través de Twitter el mal estado de las calles de la capital neuquina. La publicación no le hizo gracia al actual concejal Claudio Domínguez quien le respondió duramente.

Este lunes por la noche, el actual Primer Vocal Titular de la Cooperativa publicó su "nueva experiencia" utilizando el monopatín eléctrico, que por la "cantidad de mini baches y pozos", le duró tan solo 48 horas.

"Solo para Neuquinos, dos. Hace 48 hs, que ando en monopatín eléctrico por mi ciudad, es una nueva experiencia y descubrí una ciudad que no había visto, o mejor dicho, unas calles que no percibí. La cantidad de mini baches y pozos me sorprendió", comenzó la publicación. "Y las ruedas del monopatín, no resistieron la experiencia, se rompieron las dos", agregó.

Solo para Neuquinos, dos. Hace 48 hs, que ando en monopatín eléctrico por mi ciudad, es una nueva experiencia y descubrí una ciudad que no había visto, o mejor dicho, unas calles que no percibí. La cantidad de mini baches y pozos me sorprendio — Carlos Ciapponi (@CarlosCiapponi) January 24, 2022

Luego de unas horas, el actual concejal por el MPN, le respondió criticando su gestión en CALF: "Carlos, hace 72 horas que renunciaste como presidente de CALF y dejaste una deuda abultada de casi 3 mil millones de pesos. Por eso te habrás ido. Tu experiencia más importante fue la de fundir una cooperativa", afirmó Domínguez.