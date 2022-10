La Rinconada: si no avanza Nación, la obra pasará a manos de provincia

La conocida y reclamada obra del nuevo puente de La Rinconada, que permitiría una circulación de doble mano sobre el Río Collón Cura, quedará a cargo de la provincia de Neuquén si Vialidad Nacional no avanza con los plazos previstos. En caso de culminarse, esta conexión reemplazaría al viejo puente de una sola mano y garantizaría un mayor flujo de transito en una conexión clave para el desarrollo del turismo en el sur provincial.

La decisión fue anticipada este sábado por el actual vicegobernador y precandidato a gobernador, Marcos Koopmann, en una entrevista exclusiva con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi en AM550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén.

“No puede ser que, mientras el gobierno provincial realizó más de 10 puentes en una década en todo el territorio de Neuquén, Nación no nos pueda terminar uno solo. Por eso ya tenemos tomada la decisión que, si Vialidad Nacional no lo termina este puente pronto, vamos a hacerlo nosotros”, adelantó Koopmann.

Ubicado en la intersección entre la Ruta Nacional 234 y la Ruta Nacional 40, en un punto clave para la conexión entre San Martín y Junín de los Andes con el centro de la provincia, el puente debía haber estado listo para abril de este año, según los plazos originales fijados por Nación. Si bien se logró avanzar con la colocación de los pilotes y el movimiento de suelos para la vía asfáltica, el proyecto aún está lejos de culminarse, lo que terminó incentivado esta decisión del ejecutivo neuquino.

Durante la entrevista, en la que estuvo acompañado de su flamante compañera de formula por el MPN azul, Ana Pechen, el precandidato a gobernador indicó que “mientras nos peleamos entre Nación y Provincia sobre la terminación del puente, el problema sigue para todas las familias que van hacia el sur. Vamos a buscar todos los elementos jurídicos necesarios para seguir la obra”.

El anuncio de Koopmann se dio luego de que, hace algunos días atrás, el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, manifestara que los fondos para La Rinconada estaban “garantizados”. “No puede haber demoras”, había afirmado el funcionario nacional en aquella ocasión. Actualmente, la terminación de la obra está fijada para el primer trimestre de 2023, la nueva fecha "límite" para el gobierno provincial.

