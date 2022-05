Ahora, les ofrecen 100 mil para los agentes ingresantes

Bancos y oficinas públicas debieron restringir su atención esta mañana. Tampoco había patrulleros recorriendo las calles de las ciudades más importantes de la provincia desde ayer a la tarde y el campamento de policías se mantuvo frente a la Casa de Gobierno. Con este escenario, se realizó la reunión entre los policías rebeldes con la cúpula de la Rionegrina y con los ministros Rodrigo Buteler (Gobierno) y Betiana Minor (Seguridad). Finalmente, después de una negativa que parecía inamovible, finalmente llegó el ofrecimiento de 100 mil de piso para un agente ingresante y de allí hacia arriba se acomodarían los sueldos con modificaciones en el valor del punto policial, como se liquidan los sueldos de la fuerza.

Poco después de las 13 fueron los voceros de los policías retirados quienes les comunicaron a sus camaradas los pormenores de la reunión mantenida. Los detalles son muy interesantes porque indican claramente la postura de una cúpula que ya no representa al gobierno y tampoco goza del respeto de sus subordinados. De hecho trascendió que el jefe Osvaldo Tellería no abrió la boca durante las varias horas de espera, primero, y de negociaciones, después. "No abrió la boca ni para tomar agua", aseguró José Luis Patiño, uno de los retirados que pudieron ingresar a la negociación.

En un primer momento, la puja estuvo planteada en la condición de levantar las medidas de fuerza para poder ingresar a la reunión. Sin embargo los policías no cedieron en su postura y le confirmaron a los emisarios del gobierno que se mantenía la retención en las comisarías porque era el mandato de las distintas asambleas. Luego, los hicieron esperar mucho tiempo, hasta que llegó Minor quien en todo momento se mostró enojada por la reacción, a la que calificó como desmedida.

Nuevamente los policías debieron explicar cada paso hasta que se tomó la decisión de quitar toda colaboración hacia la fuerza. El punto clave fue cuando le remarcaron a la ministra que intentaron reunirse con ella durante la protesta de ayer, pero que no fueron recibidos.

Luego de las chicanas, la ministra explicó que era imposible para el Ejecutivo cumplir con las pretenciones de los 120 mil pesos de piso para un agente ingresante y recordó que el viernes anunciaron un aumento de 85 mil de piso para el escalafón Seguridad y 65 mil para los administrativos.

En varias oportunidades les preguntó "¿con cuánto se conforman?", hasta que en un momento recibió el visto bueno de Economía y formuló la oferta: "con mucho esfuerzo podemos llegar a 95 mil o 100 mil con vivienda incluida". A lo que los policías contestaron que consultarían con las bases el último monto y pidieron que el adicional con vivienda se le abone a todos los uniformados, ya que hasta el momento sólo se paga 4 mil pesos a algunos.

En conclusión, decidieron hacer un cuarto intermedio para poder trasladar la oferta a las bases, y que se levantan las medidas para poder llevara adelante las negociaciones que continuarán durante la tarde. Si bien la oferta del gobierno pone sobre la mesa el sueldo de una agente ingresante, que ganaron en abril un sueldo cercano a los 60 mil pesos, también existe la promesa de que el aumento llegue al punto policial que es la medida que se utiliza para realizar las liquidaciones.

En tanto que nuevamente salieron a la luz videos y grabaciones de Jefes presionando al personal subalterno para que no se sumen a las medidas. De hecho los policías movilizados denunciaron que el acatamiento en toda la provincia tuvo un porcentaje muy alto, sin embargo en Viedma fue bastante más bajo porque existieron amenazas.