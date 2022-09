Hay posibilidades de un inédito cisma en el MPN

Rolando Figueroa metió un poco más el dedo en una llaga que el MPN ya no puede disimular, y anunció que será candidato a gobernador el año próximo, sin revelar qué sello partidario utilizará.

El anuncio, difundido en Twitter por el propio interesado, induce a concluir que el diputado nacional no participará de la interna partidaria; y sentencia de alguna manera el futuro inmediato de la coyuntura política, sea que cumpla su palabra y vaya a los comicios “por afuera”, como eufemísticamente se dice, o que esta presentación en redes digitales persiga el propósito de presionar un poco más a las autoridades partidarias, para que concedan al menos los puntos principales de su reiterado petitorio de modificar las reglas de participación sancionadas recientemente.

Es difícil que haya concesión alguna, si se observan las últimas muestras exhibidas por los “azules” que controlan el partido provincial. Si esto se confirma (hay tiempo hasta el 13 de octubre), se sabrá que Figueroa no será de la partida contra Marcos Koopmann. Se sabrá, también, que se asiste a lo que puede ser el cisma coyuntural más importante en el MPN desde que Jorge Sobisch, ese “accidente” -según calificó en su momento Felipe Sapag- ganó internas y elecciones y desafió un establishment que parecía imposible de derrotar, en 1991.

La estrategia de contar la verdad en gotitas, elegida por Figueroa, y de moverse con palabras muy seleccionadas para sostener siempre algo de misterio, no le ha quitado contundencia a la afirmación anunciada: “seré candidato a gobernador en 2023”, dijo el legislador nacional. ¿Cómo se llega a este momento? Después de una negociación que pasó por diálogos directos entre Figueroa y Jorge Sapag. Según Sapag, el diputado exigió ser el candidato por la lista Azul; según Figueroa, él planteó ser el candidato “de todo el MPN”.

Es evidente que “todo el MPN” no tiene en esta coyuntura una única expresión. El devenir de la política y la sociedad neuquina vuelve a plantear una contradicción en el seno de este poder revestido de consignas independientes que ha sabido multiplicar su vigencia y su solidez en el manejo del Estado. Y no solo es absolutamente cierto que no hay una única expresión, sino que, como pocas veces en su historia, el partido vuelve a dividir acompañamientos a oficialistas y opositores con parecida vehemencia.

Lo nuevo sería que esta vez los opositores formarían un “rancho aparte” coyuntural. Ese sacudón puede tener consecuencias también inéditas, y puede compararse a lo que el peronismo neuquino vivió en 1986: un cisma que lo marcó profundamente, y que fue encabezado en aquel momento por Oscar Massei.