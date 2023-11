Asalto al legislador Blanes: analizan las cámaras de seguridad

Tras el violento episodio que vivió en las primeras horas del domingo en Roca, el legislador rionegrino Gerardo Blanes pidió que se investigue quienes son los responsables. Esta mañana, expresó: “Vivimos una situación con mis hijas y mi mujer con delincuentes armados y encapuchados que ingresaron violentamente en mi casa, nos redujeron y nos maniataron en un baño. Fue indeseable la situación, fue muy complicado, imposible de creer que se viva en nuestra región este tipo de situaciones y muy difícil de elaborar”.

Indicó que “entraron por el fondo de un vecino colindante. Son dos casas comunicadas por un parque. No puede ser que naturalicemos este tipo de violencia. Una cosa es verlo por televisión y otra es experimentarlo. El accionar de la policía fue excelente y tenemos mucha fe de que se llegue a buen término, solo espero que la justicia se encargue. Mucha gente nos llamó para solidarizarse, tenemos toda la vida dedicada a hacer el bien, más allá de eso vi en las redes a gente que cree que por diferencias ideológicas se puede hacer esto y justifican este tipo de situaciones".

Blanes comentó que “tenemos mucha fe en la policía y en la justicia. Hasta el momento no hay nada. La gente que hizo esto es muy profesional, no nos dañaron más allá de atarnos y reducirnos, actuaron con cierto código más allá de la violencia que implica que se meten en tu casa y sometan a tus hijas. No hay forma de no hablar en política. Me ilusiona que la gente se reúna y busquemos crear una sociedad mejor, claro que tengo fe en las instituciones. No queremos esto para los rionegrinos. Queremos estar en paz. La última vez que me apuntaron con un arma, como pasó ahora, fue en la época del proceso. En esa época lo naturalizamos como forma de vida. Pero la democracia tiene que ser vivir en paz y sin miedo, por el daño psicológico que genera vivir este tipo de sucesos".

“Se que la gestión de Weretilneck buscará mejorar el sistema policial y de justicia. El sistema de seguridad está analizando las cámaras de seguridad de las calles. Recibí un llamado del ministerio de Seguridad, es necesario que las cosas lleguen a buen término”, concluyó.