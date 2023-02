Duerma tranquilo, que la policía también duerme

La semana que termina fue intensa en materia judicial, tanto por la condena a perpetua a cinco de los ocho integrantes de la patota de rugbiers que asesinó a Fernando Báez Sosa, en Gesell, como por las repercusiones del veredicto que puso a un paso de la perpetua a las asesinas del pequeño Lucio Dupuy, en La Pampa. Mientras eso sucedía, en Río Negro causó indignación el proceder de policías que se entregaron al sueño en horario de trabajo y se desentendieron por completo de sus obligaciones de velar por la seguridad de la población. En tanto, en Neuquén, generó múltiples reproches la actitud de roñosos que arrojaron latas vacías de pegamento a la laguna San Lorenzo. Todo en una semana en la que el candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, presentó su plan de gobierno 2023 - 2027 y anunció la presentación de un proyecto para que operadoras y prestadoras de servicios petroleros tengan un piso del 70% en la obligatoriedad de contratación de residentes en la provincia de Neuquén.

No moleste, están durmiendo

Las inconductas y la ausencia de decoro son moneda corriente entre el personal de la Policía de Río Negro. Lo nuevo es que imágenes que circularon por grupos de WhatsApp, mostraron a uniformados durmiendo literalmente panza arriba, en el destacamento de seguridad vial de San Antonio Este (Ruta Nacional 3) cuando debían estar trabajando.

Se dice que fue el propio jefe, Osvaldo Tellería, quien los sorprendió infraganti (en realidad entregados al sueño).

Carreras y Lewis, juntos

Tal como lo hicieron otros gobiernos provinciales desde que se judicializó el reclamo de libre acceso a lago Escondido, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, apeló el fallo judicial que le ordena a la provincia abrir el camino de Tacuifí, la vía más rápida para acceder al espejo de agua apropiado desde fines de los 90 por el magnate británico Joe Lewis.

El conflicto por el libre acceso está permanentemente en discusión dentro de la agenda nacional y Carreras no quedó afuera del debate; por el contrario, dejó ver claramente de qué lado está. Tanto que la policía provincial custodió la tranquera de acceso desde la ruta 40, para que la marcha por la soberanía no pudiera llegar hasta la costa apropiada por Lewis.

Las miserables y la jueza

El diputado nacional neuquino de Juntos por el Cambio, Francisco Sánchez se refirió al escalofriante caso del chiquito Lucio Dupuy, cuyas asesinas (la progenitora, Magdalena Espósito Valenti, y la novia de esta, Abigaíl Páez) fueron declaradas culpables y quedaron a un paso de la condena a prisión perpetua.

“A Lucio lo mataron estas dos miserables y la jueza que se los entregó empleando la perspectiva de género. Todas presas tienen que estar, si es de por vida, mejor”, dijo el legislador. Le apuntó a Ana Clara Pérez Ballester,la magistrada que en 2020 y al parecer sin tomar recaudos, les otorgó la tenencia del chiquito a quienes serían sus asesinas. Hasta entonces, Lucio era feliz en la casa de sus familiares paternos.

Los roñosos no descansan

Una vez más los roñosos volvieron al ataque contra la laguna San Lorenzo (ubicada en el barrio homónimo de la capital neuquina) y arrojaron latas (grandes y vacías) de pegamento, como el que se usa para colocar alfombras. Eso indignó al subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana de la Municipalidad de Neuquén, Francisco Baggio, quien les envió un mensaje a los vecinos: “Si sabes quién tiró estas latas de material contaminante a la laguna, denuncialo al 103 y ayudanos a mantener este humedal urbano limpio y sano para disfrutar en familia”. Los municipales ya sacaron cubiertas, botellas, plásticos y demás desperdicios en distintas oportunidades.

Sobisch habló de traiciones

El ex gobernador Jorge Sobisch, quien dijo que no será candidato a nada ni apoyará a ninguno de los candidatos, negó terminantemente haber pasado por el coqueto country Cumelén, para dialogar con el ex presidente Mauricio Macri; y ya que estaba habló de traiciones. “Ante los rumores y operaciones de prensa de sectores a los que solo les interesa la pelea por los cargos, quiero desmentir mi presencia en Villa La Angostura”, dijo Sobisch.

“Pido que no se me relacione con aquellos que, en su momento, llegaron a la Legislatura y a los concejos deliberantes de la mano de miles de neuquinos que creyeron en el proyecto que encabecé”, sostuvo al parecer sobre sus candidaturas de 2019 a gobernador y a intendente, por la Democracia Cristiana.

“Hoy abrazan otras banderas traicionando la confianza de todos aquellos que confiaron en nuestras ideas”, dijo en aparente alusión tanto a los diputados Carlos Coggiola y Jorge Muñoz como a la concejal Nadia Márquez.

Perpetua para cinco asesinos

El Tribunal Oral en lo Criminal N 1 de Dolores (provincia de Buenos Aires) condenó a prisión perpetua a cinco de los ocho integrantes de la banda de rugbiers que asesinó brutal y cobardemente al joven Fernando Báez Sosa, durante la madrugada del 18 de enero de 2020, en Gesell.

Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi, fueron condenados a prisión perpetua; mientras que Lucas Pertossi, Ayrton Viollaz y Blas Cinalli, fueron condenados a 15 años de prisión. El abogado de los padres de la víctima, Fernando Burlando, adelantó que apelará el fallo y pedirá que estos tres también sean condenados a perpetua.