¿Quién era el jubilado que murió en el PAMI de Neuquén?

“¿Sabes cómo se murió? Esperando. Éramos como 40 esta mañana. Estaba sentadito, y había un lleno total. Él esperaba que llegara su turno, vaya a saber desde cuándo. Era un señor grande, de negro y con vaqueros. Se escuchó un golpe y salimos. Había muchos que, como yo, ya estaban adentro de alguna oficina, esperando también. Cuando lo vimos estaba en el piso. Tenía la muerte en su cara. Te juro que lo ví, y me ví. No sé cómo explicártelo. No es justo esto que nos pasa. Parece que, por ser viejos, nos tenemos que resignar y joder”.

La que habla es "Choly" o Yolanda Almendra. Desde el mediodía de este viernes no deja de repetir esa escena que se le quedó grabada, porque estaba en la sucursal de PAMI en el centro de la ciudad de Neuquén cuando la muerte de un hombre sacudió a todos. Sobre todo a otros jubilados que, como ella, ligaron ese desenlace al agobio por tanta espera, a la falta de respuestas, la desazón y el estrés.

“Yo me asusté. Estaba llegando a la sucursal y ví uno de esos móviles de la Unidad Especial de Servicios de Policía (UESPO). Pensé ‘se armó lío, le están pegando a un compañero’. Porque ahora está todo así. Recién cuando me acerqué ví la ambulancia, y al hombre que se llevaban. Después cerraron el local. Nos quedamos ahí, parados en la calle, todos en fila y muertos de frío. Hacía un grado de temperatura a esa hora. Nadie nos ayudó, ni nos dijo que pensaban hacer”.

El que se lamenta es Ignacio Justiniano, de “Jubilados insurgentes”, un grupo que reclama por mejoras para los adultos mayores. “Estas políticas insensibles nos matan. Y las autoridades tratan de ser más papistas que el Papa. Nos recortan remedios, no cobramos nada, y ahora nos dicen que tenemos que bajar una aplicación para hacer los trámites. Y somos viejos. Nunca sabés si el sistema es el que no anda o sos vos el que no lo entendés. De hecho hoy fui al PAMI por eso. Y ahí me encontré con lo que le pasó a este hombre. Andá a saber las vueltas que le hicieron dar. Si nos quieren marear y matar a todos, así de difícil es…”.

"Murió de espera, penando por resolver cosas que ahora te complican”, sentenciaron los jubilados.

Agobio y descompensación

En la búsqueda por ponerle marco y nombre a lo que pasó, los testimonios de estos jubilados son tan valiosos como el de la hija del hombre fallecido. Porque reflejan el miedo y el desamparo de nuestros mayores, que se convirtieron en una variable de ajuste para un Estado que no los quiere ver.

“Mi papá estaba haciendo un trámite de rutina, y se descompensó. Ante la emergencia se portaron de primera. Lograron reanimarlo, pero sufrió dos infartos más en la ambulancia, camino al hospital” contó, en diálogo con Mejor Informado, Karina Ledda, una de las hijas de Ángel Humberto Ledda, el hombre de 80 años que murió este viernes en la sede de PAMI.

“Él vivía con mi mamá. Se turnaban para hacer los trámites”, amplió la mujer, que es una conocida contadora y actriz vocacional de la ciudad.

Lo cierto es que, esta mañana, Ángel se vistió y se despidió de su esposa sin imaginar que nunca más la volvería a ver.