Soria designó a su concuñada y ella tuvo que renunciar

"A Martín Soria le falta mucho para ser como su padre", dicen muchos seguidores del Gringo que aún mantienen fresco los recuerdos de quien fuera gobernador de Río Negro apenas un puñado de días. Sin desarrollar un análisis político muy elaborado, algunas cosas demuestran que es una frase acertada. Es que en la década del 90 Carlos Soria le entregó un Registro del Automotor a su cuñado, que aún mantiene, pero su hijo, el actual ministro de Justicia de la Nación intentó hacer lo mismo con la esposa de su cuñado, la contadora Emilce Angélica Aiello, pero al trascender la maniobra, debió dejar el cargo de interventora en el RPA 3 de Centenario.

A principios de noviembre se conoció la noticia que Aiello, la esposa de Yamil Aschkar (presidente de la Asociación Automovilística Centenario Competición), el hermano de Leila, la esposa de Martín Soria, había sido beneficiada como interventora del Registro de la Propiedad del Automotor número de 3 de Centenario, con jurisdicción nada más y nada menos, que en la zona de mayor inversión económica en dólares en nuestro país, Vaca Muerta.

El acomodo a dedo y sin ningún tipo de control fue una maniobra de su concuñado, el actual ministro de Justicia de la Nación y ex intendente de General Roca, el hijo mayor del recordado Gringo Soria. Y aunque en su cargo dentro del gabinete nacional sólo obedece al Presidente Alberto Fernández, esta designación salió a la luz en medio de una polémica por la falta de control en los Registros del Automotor a nivel nacional, donde el 48% está en manos de interventores y muchos de ellos no le rinden las ganancias al Estado.

En los pasillos de la Rosada se habla de que este escándalo también forma parte de la interna del gobierno, donde los que responden a Cristina Fernández liman a aquellos funcionarios que no se mantuvieron leales a la Vicepresidenta y se acomodaron bajo el ala del Presidente. Y precisamente Soria fue un elegido por la ex Presidenta para que deje la Cámara de Diputados y llegue al gabinete nacional, pero luego, tanto el actual ministro como su hermana, la intendenta de Roca, María Emilia, le dieron la espalda.

Entonces desde el riñón de la familia que mantiene el poder en Roca desde hace 20 años, reconocen que Soria culpó a María Eugenia Doro Urquiza, la directora nacional de los RPA, de haber lanzado la noticia a los medios y de esta manera limar a su jefe el ministro. Mejor dicho, en palabras del propio Soria, y en con su característica persecución, fue más allá ante los suyos y aseguró que ella "quiere mi cargo".

En el medio de esta interna en la cartera de Justicia, donde Cristina pretendía alguien con un perfil agresivo y contestatario que pudiera plantear una pelea mediática con los jueces que tienen las causas en su contra, fue que Soria acomodó a la esposa de su cuñado, en una posición estratégica como es el registro del automotor de una de las principales ciudades de Vaca Muerta. Pero todo salió a la luz de la manera menos esperada, desde los medios nacionales hacia los de su región de origen.

Sin poder político para mantenerla en la designación que el mismo ordenó, Soria no pudo bancar a Aiello y desde el 30 de enero hay un nuevo interventor en el RPA 3 de Centenario. Presionada, la contadora no pudo continuar con el concurso que estaba en marcha, no se presentó al examen oral y pocos días después renunció al Registro del Automotor. El penúltimo día hábil del mes pasado, Doro Urquiza le aceptó la dimisión a la madre de los sobrinos del ministro y el mismo día designó en su reemplazo a un abogado de 32 años, quien ya asumió en el cargo.

Pero el escándalo del acomodo familiar de Soria no termina ahí, es que a través de la disposición 59/2023 ordenó que antes de irse Aiello deberá presentar su declaración jurada de bienes y para eso tiene un plazo de 30 días. En caso de no presentarla su situación puede llegar a la Justicia.

El 48% de los RPA del país están en manos de interventores designados a dedo y que no pasan por concurso. Tienen manejo discrecional de fondos recaudados para cubrir los gastos y deben rendir los ingresos y egresos, pero muchas veces no lo hacen ante el control laxo que hacen desde la dirección de los organismos. Pero en el último tiempo, desde el gobierno nacional comenzaron diversas auditorias en aquellos registros donde fueron designados interventores macristas, una persecución que llegó a la Justicia Federal de Neuquén.

La familia Soria tiene un lazo particular con los Registros del Automotor. Durante la segunda presidencia de Carlos Menem, Carlos Soria consiguió que coloquen al frente del Registro del Automotor de Allen a su concuñado Angel Pedroza, esposo de Ana María Freydoz, hermana de Susana (esposa de Soria y culpable del crimen del ex gobernador el 1 de enero de 2012). En la casa de Pedroza y Ana María fue el primer domicilio que fijó la madre de Martín Soria luego de asesinar a Carlos.

También, el primo de Carlos, el ex intendente de la localidad bonaerense de Villarino, Carlos Bevilacqua tiene un registro en Medanos y otro integrante de esa familia, tiene a su cargo uno de los registros de Bariloche, todos conseguidos con muy buenos contactos políticos.