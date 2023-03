Caos por los cortes: autos doblan en "U" en la ex Ruta 22

La jornada de piquetes y cortes de calle realizada por organizaciones sociales generó un caos de tránsito en la ciudad de Neuquén. Autos y camionetas doblan en "U" sobre su misma dirección para evitar pérdidas de tiempo y redireccionar su camino. Las imágenes quedaron grabadas sobre Avenida Mosconi, ex Ruta 22, y su intersección con calle Río Negro. Tanto en la avenida principal como por la colectora Félix San Martín, se puede ver cómo el caudal de vehículos (en dirección Neuquén- Plottier) da marcha atrás o gira sobre su misma mano para poder continuar su viaje.

La medida afecta toda la Avenida Argentina, desde Avenida Mosconi hasta calle Doctor Ramón. Hay un piquete en cada esquina de ese tramo. Desde la organización indicaron que no hay horario de finalización para los cortes.

Al respecto, el reclamo encabezado desde el frente piquetero que forman el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Polo Obrero (PO) y las vertientes del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) tiene como objetivo "obstaculizar los movimientos de las empresas petroleras", según indicaron. Esto es en protesta de una apertura de más puestos de trabajo, un aumento de los programas sociales y salarial, una partida de comedores y merenderos; y la continuidad laboral por seis meses de los trabajadores que están desarrollando diferentes obras en los barrios, relacionadas a los servicios esenciales.

En respuesta, el gobierno provincial a través del ministro de Desarrollo Social y Trabajo Germán Chapino aseguró este miércoles que cumplen con la asistencia de alimentos e insumos para comedores y merenderos dependientes de las organizaciones y que han brindado soluciones laborales mediante diferentes programas. “Piden puestos de trabajo. Nosotros, en Desarrollo Social, no damos puestos de trabajo, damos capacitaciones, alimentos. En el tema de trabajo les dijimos que no y ellos están con esa metodología que `nos dicen que no, entonces cortamos”, indicó en comunicación con un medio radial. Además afirmó que desde el Gobierno están abiertos al diálogo "a la hora que ellos quieran”.