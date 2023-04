Gutiérrez dijo que "no se respetó la veda" por la publicidad en autos

El gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, emitió en horas del mediodía su voto y apuntó contra la campaña desplegada por la oposición: "Lamentablemente no se respetó la veda electoral con publicidad en los vehículos, esto debe quedar claro, porque no debería haber pasado", recriminó en referencia a los autos ploteados con la cara del candidato a gobernador por Comunidad, Rolando Figueroa. En ese sentido, explicó que hasta no termine el escrutinio, va a "mantener la prudencia y el respeto de los análisis políticos".

Por otro lado, en línea con el candidato a intendente de Neuquén Capital, Mariano Gaido, afirmó que "Neuquén es un ejemplo para el país" y que el sistema de voto electrónico es "trasparente, moderno y eficaz". Asimismo, informó que alrededor de las 19:30 ya estarán los primeros resultados y que se espera que haya una participación ciudadana del 80% del electorado.

En cuanto a su continuidad política, declaró que no va a ocupar "ningún cargo público por un tiempo a partir de qué se concluya mi mandato" y que "después del 10 de diciembre yo no estoy abulonado a ningún escritorio y cargo público". En ese sentido sostuvo que su futuro político es "totalmente secundario" y que su prioridad hoy "es trabajar cada día para concretar y dejar la mejor provincia para quién la ciudadanía elija".

Finalmente, respecto al resto de la jornada, señaló que estará recorriendo los distintos centros de votación de la ciudad "tratando de que no haya ningún inconveniente" y que, en caso de que se presente alguno, estará presente "para ayudar a las autoridades de mesa".