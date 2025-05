Fuerte advertencia del jefe del Pentágono: China busca "dominar" Asia

El jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth, advirtió que China está "clara y creíblemente preparando el uso potencial de la fuerza militar para alterar el equilibrio de poder en el Indo-Pacífico". Pekín "quiere dominar y controlar" Asia, afirmó Hegseth en el foro de seguridad Shangri-La Dialogue en Singapur, el foro de seguridad más importante de Asia. "La amenaza que China plantea es real y puede ser inminente", agregó.

Aseguró que su país "no busca un conflicto con la China comunista, pero no seremos expulsados de esta crítica región del Indopacífico", durante su discurso. "China ha demostrado que quiere alterar el statu quo" de la región, afirmó Hegseth, quien añadió que "no podemos mirar a un lado e ignorarlo.

"Es una llamada de atención y una urgente", añadió en referencia a las operaciones de Pekín en el mar de China Meridional y en Taiwán, isla gobernada que no descarta invadir. El jefe del Pentágono subrayó que "China acosa a Taiwán cada día. Es público", sobre su supuesta intención de invadir la isla en 2027.

Al presentar su estrategia a sus aliados de la zona hizo alusión a la ausencia en el foro del ministro de Defensa chino, Dong Jun, una decisión inusual de Pekín. "De hecho, nosotros estamos aquí esta mañana, y alguien no está", subrayó, sin referirse directamente a su par chino.

Fuentes: afp, efe