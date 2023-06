Atentado: Fuego y pintadas en sede de campaña de Figueroa

El hecho ocurrió este sábado alrededor de las 22:40 aprox. El fuego, que se dio en la puerta de ingreso, se logró sofocar rápidamente y la policía trabaja para determinar responsables y daños. El gobernador electo de la provincia, Rolando Figueroa, se puso rápidamente en contacto y le manifestó su repudio a los hechos.

El candidato a intendente de Plaza Huincul, Carlos Larraza, confirmó lo sucedido y al mismo tiempo sentenció: "no estamos ni cerca de pensar en este tipo de cosas. Son cosas que aborresco".

En diálogo con el programa "Pórtense bien", de AM550 La Primera, Larraza confesó que "ésta es la política que no queremos más, la política del miedo que debemos erradicar en Plaza Huincul. Nuestras oficinas de trabajo fueron vandalizadas con pintadas y un incendio en la puerta que por suerte logramos extinguir a tiempo".



Fue a través de las cámaras de los vecinos, que algunos integrantes del espacio pudieron tomar conocimiento del incendio que afectaba la puerta de ingreso de las oficinas y llegar de manera rápida para lograr extinguirlo, evitando que genere daños mayores.

Además, realizaron pintadas con consignas contra la candidatura de Claudio Larraza y Daniel Vidondo, primer candidato a concejal de Comunidad.

"No hemos recibido hasta el momento el apoyo de otras fuerzas, tampoco hemos visto o leído expresiones al respecto, solo un candidato de la línea de Rioseco, después no me han llamado de ningún otro partido", expresó Larraza.

“Son hechos lamentables para la sociedad en sí. Se hizo la denuncia correspondiente, y esperamos ahora que actúe la justicia”, finalizó.