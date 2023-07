Elecciones en Cutral Co y Plaza Huincul: todo lo que tenés que saber

A una semana de las elecciones municipales en Cutral Co y Plaza Huincul, todas las miradas políticas están puestas en estas dos ciudades. El domingo 23 de julio, los electores de ambas localidades tendrán la oportunidad de votar para elegir a los próximos intendentes y a los concejales que conformarán los concejos deliberantes. Este proceso electoral ha generado una gran expectativa, ya que determinará la conformación de los futuros gobiernos municipales.

En las elecciones municipales de Cutral Co y Plaza Huincul, además de renovar la intendencia, se votarán un número determinado de bancas en el ámbito legislativo. En Cutral Co, se elegirán nueve bancas para el Concejo Deliberante, mientras que en Plaza Huincul serán siete las bancas en juego.

Según contó la presidenta de la Junta Electoral Municipal de Cutral Co, Ana Stempim, en AM550 y C24/7, en las próximas elecciones municipales en Cutral Co y Plaza Huincul se espera que participen un total de 45.411 personas empadronadas. De ese total, se distribuyen de la siguiente manera: 30.311 empadronados corresponden a la ciudad de Cutral Co, mientras que 15.080 empadronados pertenecen a Plaza Huincul.

CANDIDATOS EN PLAZA HUINCUL

En Plaza Huincul, el candidato a intendente por el partido Comunidad, Claudio Larraza, ha logrado conformar una amplia coalición política al contar con once colectoras que respaldan su candidatura.

Además se confirma la presencia de la Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad, con Ariel Muñoz como candidato a la intendencia. Asimismo, estará presente Unidad Popular con Daniel Vece como su candidato. Ambas fuerzas políticas han decidido no utilizar listas colectoras

También estará presente la Alianza Unidos por Plaza Huincul, encabezada por Fernando Doroschenco como candidato a la intendencia. Esta alianza ha formado una colectora denominada Frente Social, donde Amadeo Carrizo ocupa el primer puesto como concejal.

El Movimiento Popular Neuquino (MPN) presenta la candidatura para la reelección del actual intendente Gustavo Suárez. Además, el MPN ha conformado una coalición con ocho colectoras.

Se puede practicar el voto mediante el link oficial.

CANDIDATOS EN CUTRAL CO

En las elecciones municipales de Cutral Co en 2023, se presentan tres candidatos para el puesto de intendente. Estos candidatos son:

Rubén García , candidato por el partido Comunidad.

, candidato por el partido Ramón Rioseco , quien representa al Frente Todos por Cutral Co.

, quien representa al Samanta Herrera, postulada por el Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad.

Los votantes de Cutral Co tendrán la tarea de elegir a uno de estos candidatos como intendente, así como también seleccionar a nueve concejales que conformarán el Concejo Deliberante.

A través de este link, se puede saber dónde votar en Cutral Co.