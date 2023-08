Alberto Fernández desde Z1: "Que no nos rompan la convivencia democrática"

Este miércoles, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, visitó la ciudad de Neuquén para entregar la vivienda número 250.000 de su gestión en el barrio Z1. Tras un recorrido por la zona, Fernández dio una conferencia de prensa y se refirió, no solo a su mandato, sino al discurso de Milei, la reciente devaluación y los intentos de saqueo que hubo en la región.

En una mesa donde lo acompañaron el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez; el intendente de la ciudad, Mariano Gaido; y la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Kelly Olmos; Fernández revindicó el derecho a la vivienda ya que "tener el derecho a un techo propio en el siglo XXI es prácticamente un derecho humano". Y allí, apuntó contra Milei: "Veo a algunos arrancar el cartelito de vivienda diciendo 'se va', yo digo 'no, que siga, que muchos argentinos necesitan acceder a la vivienda'".

Por otra parte, habló sobre su ausencia pública en esta etapa electoral: "Básicamente no hablo porque no soy candidato, porque soy presidente y tengo que seguir trabajando". Y amplió sobre los resultado de las primarias: "He escuchado también lo que las urnas han dicho. En una sociedad muy dividida en tres partes y entiendo también muchos reclamos que se nos hacen".

Asimismo, se refirió al trabajo en conjunto que tuvo con el gobernador de Neuquén estos 4 años: "Para mi fue un gusto haber trabajado con Omar estos 4 años como gobernador. No pensamos lo mismo, no tenemos el mismo origen político, pero lo que sí tenemos es una clara vocación de convivir en democracia, de poner en valor la democracia, de garantizar la convivencia democrática. Y para eso, no hay colores políticos".

El presidente dijo que le han tocado "tiempos muy ingratos" como la pandemia, el aumento de la inflación mundial por la guerra entre Rusia y Ucrania, la sequía y las constantes lluvias del último tiempo. En este sentido, anticipó que Massa desde Washington acaba de resolver el acuerdo con el Fondo: "Aunque me da tranquilidad saber que hemos resuelto el problema, y que eso es tranquilidad para argentinos y argentinas, hubiera sido mucho mejor que nunca nadie tome esa deuda que condicione tanto el futuro de los argentinos".

También, anunció que entre este jueves y viernes van a notificar "una batería para remediar los efectos que ha generado la devaluación sobre el ingreso de los trabajadores". Sostuvo que va a impactar tanto el sueldo de quienes trabajan en la formalidad y en la informalidad, como también las AUH, tarjeta alimenta y los PotenciarTrabajo.

Por último, cerró su discurso hablando sobre los robos organizados a comercios neuquinos (como en otras zonas del país): "Yo le pido a todos los argentinos y a todas las argentinas que cuidemos mucho y la paz social, que nosotros vamos a ocuparnos de resolver los problemas que tienen los argentinos y las argentinas en sus ingresos. Pero les pido por favor, que preservar la paz social, la tranquilidad social, es muy importante".

Y culminó: "Y aquellos que creen que es un buen modo incentivar la violencia: les pido por favor, hemos vivido demasiada violencia en esta argentina como para seguir soportando violencia. Hemos vivido muchos momentos ingratos como para volver a repetir -innecesariamente- momentos ingratos. Les pido que trabajemos para eso. Hasta el último día de mi mandato pondré todo mi esfuerzo".