Ley Ómnibus: Cervi denunció que Milei realizó arreglos con empresarios

Luego de tres semanas de debate de la Ley Ómnibus en el Congreso Nacional, el proyecto inicial que envió el presidente Javier Milei fue modificado y la iniciativa se redujo de 664 artículos a 384. La semana será clave para llegar a un consenso. Esta mañana, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) por Neuquén, Pablo Cervi, habló con radio AM5550 sobre el debate que se está dando en las comisiones y la posible aprobación del nuevo dictamen.

El diputado manifestó que la aprobación del dictamen de mayoría va a depender de lo que se acuerde en la jornada de hoy. Señaló que ayer por la tarde el Gobierno Nacional envió una propuesta de cómo serían las modificaciones del dictamen que entró, y que eso es lo que se va a tratar si llega a haber sesión este martes.

Sobre las modificaciones Cervi aseguró que están solicitando que los cambios queden redactados sobre el nuevo documento. En ese sentido, apuntó que los cambios el presidente Javier Milei aseguró que no iba avanzar, entre ellos, la delegación de facultades, régimen grandes inversiones, ley de hidrocarburos, biodiesel, zona fría no están aclaradas en el documento final.

“Hoy va ser un día de intercambio entre los funcionarios, y de no llegar a algo acordado al recinto puede ser caótico el tratamiento y difícil de llevar adelante. Entendemos que el congreso está funcionando y tenemos voluntad de dar las discusiones que hagan falta”, manifestó.

Sin embargo, el diputado nacional denunció que hay artículos de la Ley Ómnibus que otorgan beneficios a determinados sectores económicos.

“Hay artículos que están hechos para empresarios que forman parte del Gobierno Nacional. Nos está preocupando la dialéctica del gobierno, pero sobre todo del presidente de la Nación. Ahora último acusó que hay valijeros que arreglan a los diputados por las retenciones, y esto es preocupante. Nosotros vemos que hay muchas cosas que están armadas a medida de los grupos económicos. No sé si son los que han apoyado al gobierno para que llegue al poder, pero hay muchas cosas que parecen estar hechas a medida de ciertos sectores”, expresó.

Sobre los supuestos sobornos a funcionarios solicitó que los denuncien. “Si hay conocimiento de este tipo de cosas o de funcionarios que piden coimas, que los denuncien con nombre y apellido. Nosotros vamos a ser los primeros en sacarlos del fuero y pedir que la justicia actúe, pero esa cuestión de querer embarrar a todos me parece que no son buenas. Entendemos que eso no hace bien porque hoy se necesitan los consensos y hay que gobernar para todos los argentinos. Para que los cambios que quieren hacer sea en el largo o mediano plazo se puedan sostener en el tiempo”.