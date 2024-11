Bermúdez festejó el despacho favorable pero con críticas: pidió "revisarlo"

El Presupuesto 2025 de la provincia de Neuquén se acerca a un debate y posterior aprobación, luego de que este martes se consiguió un despacho favorable para los presupuestos de los poderes Ejecutivo y Judicial, por un monto de 5.8 billones y 260.197 millones de pesos, en cada caso.

Uno de los que votó a favor fue el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), pero lo hizo en medio de críticas y pedidos de modificación. Dialogó con Rubén Boggi y Lucy Pysny en el programa "Así estamos", que se emite por Radio Mitre Patagonia.

"Ayer (miércoles) se dio un paso importante que fue aprobar la Ley q restituye 1,5% de fondos coparticipables para el funcionamiento de gastos de la Legislatura", reconoció, y afirmó que de esa forma podría "destrabarse" la consideración y aprobación del presupuesto.

No obstante, Bermúdez no escatimó críticas y sostuvo que se trata de un "presupuesto deficitario", sobre todo en lo que respecta al Poder Judicial. En ese sentido, el legislador argumentó que "los ingresos propios y los asignados por ley no alcanzan a cubrir el 53% de salarios que se devengan para 2025", es decir que "no alcanza a cubrir la planta permanente".

"No se puede esperar aportes extraordinarios", sentenció. Por eso, Bermúdez opinó que "hay que ver si los ingresos están bien calculados o si hay q aumentarlos", bien, en una aseveración de mayor complejidad, sería necesario evaluar si "la estructura de funcionamiento esta sobredimensionada", en relación a la cantidad de personal y sus salarios.

Para ejemplificar, el edil aseveró que "la forma de armar el Presupuesto de la provincia merece otro criterio, como hace la municipalidad de Neuquén cuando estaba "Pechi" (Quiroga) o con (Mariano) Gaido", mencionó. "Ellos se sientan con la Defensoría del Pueblo, con el Tribunal de Faltas, con representantes del Concejo Deliberante, y cada uno aporta información de los ingresos y lo discuten", simplificó. "Porque hay necesidad de aplicar fondos hacia sociedad, como rutas, salud y escuelas", destacó y concluyó en que "no se puede armar un presupuesto de manera aislada".