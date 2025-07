El Tributo a V8 llega a Neuquén para presentar a su nueva formación

Este sábado, el Tributo a V8 liderado por el ex Rata Blanca, Horcas y Nativo, Gustavo Rowek, presentará a su nueva formación en Mood Live (Ministro González 40), con un recital ideal para los fanáticos del metal argentino. Si bien justamente la nueva formación ya llevó a cabo varios shows a lo ancho y largo del país, está es la primera vez que lo harán en Neuquén.

El espectáculo está pactado para las 21, y según se informó, Wisconsi será la banda telonera de la noche.

Tal como lo vienen mostrando hace poco más de un año, se incorporaron a sus filas: Beto Ceriotto (bajista de Almafuerte) y Javier Knario (cantante en PLAN 4) que, junto a Sergio Berdichevsky y el mismísimo Rowek, harán sonar en vivo los clásicos de los trabajos discográficos de Ricardo Iorio y compañía (“Luchando por el metal”, “Un paso más en la batalla” y “El fin de los inicuos”) los cuales hicieron vibrar a generaciones enteras de metaleros.

Siendo esta la segunda modificación de la banda, Rowek confió en una entrevista al portal "Metal Argento" cómo se dio la elección de estos nuevos integrantes. Puntualmente, en una primera instancia, confió que los "elegidos" tenían que "cumplir dos máximas".

"Una es que tengan que ver algo con alguno de los integrantes de V8 y otra es que sean referentes de la escena. En el caso del Beto cumple las dos, porque además de ser un referente, fue bajista nada más y nada menos que de Almafuerte, entonces compartió mucha trayectoria con Ricardo (Iorio). Y por otro lado también fue bajista de Logos, entonces compartió mucha trayectoria con Beto Zamarbide también. Y también es un sobreviviente de la sala de V8 porque venía asiduamente y nos conocemos desde ese entonces. Osea que en el caso de Beto no dude fui directo a él", arrancó diciendo respecto del caso de su nuevo bajista, y luego agregó sobre Knario: "Es un referente de la escena pesada, un frontman con una polenta alucinante y es alguien que conozco desde que es muy chiquito. La primera gira que hace él con, todavía, Raíz, no Plan 4, la hace con Nativo, entonces venimos compartiendo ruta desde que es muy chico. Osea que fue muy fácil la elección en ambos casos".

Sobre cómo fue tomada la presentación de los nuevos integrantes, el ex Rata Blanca reveló que si bien las redes no fueron muy amables con ellos, su primer show con ellos en el escenario fue un verdadero éxito. "Si lo miras del lado de las redes, que son una cloaca como siempre, está el que habla al ped.., el que habla por hablar y el que apoya. Si vamos a la realidad, que es la taquilla, el lugar donde tocamos (El Teatrito, de CABA) estuvo explotado de bote a bote, con mucha mucha gente disfrutando de esta formación", declaró el músico y luego describió: "V8 genera un sentimiento muy fuerte, muy grande, muy lindo. Y la gente cuerda, que se dedica a disfrutar de la vida y de las lindas cosas lo aprecia profundamente y por eso ese lugar estaba lleno".

Siguiendo esa misma línea, Rowek habló con "Tiempo Argentino" sobre la gran importancia de V8 para el metal en general. "Cada 10 años cambia una generación, pero cuando un cambio generacional viene acompañado de un profundo cambio social, eso son los momentos que quedan para la historia. Son hechos que dejan marca: la caída del muro de Berlín, el final de la Segunda Guerra Mundial con la bomba atómica. Acontecimientos que seguramente algún efecto dejan en la memoria colectiva y la música retrata eso. A V8 le pasó un poco eso. Fue precursor del metal en un momento donde se estaba saliendo de una pesada en serio. V8 musicalmente estaba adelantado a su tiempo y esparcía un mensaje social que tiene plena actualidad. Luchando por el metal salió tres meses antes de Kill ‘Em All de Metallica, un álbum fundacional de heavy metal y el primero de la banda de Lars Ulrich y James Hetfield".

Respecto de esa vigencia de las temáticas de las canciones, el baterista añadió a ese mismo medio: "Por supuesto que hubo ayudas de los políticos, sin duda. Parece que las canciones fueron escritas hace dos minutos, no ayer. Lo que sigue pasando en el mundo a más no poder son las injusticias, y a eso se le canta. No pierden vigencia sus palabras, pero tampoco su sonido, su estilo. Marcó a muchas generaciones. Es por todo eso que todavía V8 está viva, en la gente que lo escucha y lo venera, como algo que era sincero y mágico".

Los interesados en asistir pueden adquirir sus entradas en el portal Pro Tickets, a 21 mil pesos (más el costo del servicio), o bien en la boletería de la sala de espectáculos.