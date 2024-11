Escuchó una explosión y vio cómo el fuego consumía su camioneta con la que trabaja

Un joven de 19 años sufrió un incidente con la camioneta que utiliza para trabajar. Al escuchar un ruido de explosión, apagó el motor y empezó a ver cómo en pocos minutos se incendió el vehículo. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Gatica y Teodoro Planas de la ciudad de Neuquén.

Inmediatamente, se bajó a pedir ayuda a los gritos. Según le dijo al móvil de AM550, los vecinos del lugar “estuvieron a disposición para ayudarme con matafuego y agua. Llamaron a la Policía y bomberos que llegaron bastante rápido”.

Si bien no se observaba fuego, seguía saliendo humo. “No podíamos abrir el capot para saber si estaba apagado o no, no sabíamos”, comentó el perjudicado.

Así quedó el motor de la camioneta.

El motivo del incendio está en investigación. El joven declaró que los peritos no supieron informarle que fue lo que originó las llamas.