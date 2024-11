"Quien no se apegue a la ética y transparencia, deberá rendir cuentas"

Los presidentes de los partidos que integran el Frente Neuquinizate, brindaron una conferencia de prensa en medio de la causa por corrupción que involucra a la vicegobernadora, Gloria Ruiz; y tras conocerse que habrá sesión en la Legislatura para avanzar en su inhabilitación luego del pedido de los diputados provinciales.

"Ante los hechos que son de público conocimiento, refrendamos la postura de nuestra acta fundacional y compromisos de campaña, respecto de la tolerancia cero a los supuestos hechos de corrupción; y coincidimos en que quienes se apartan de los valores fundacionales e incumplen el compromiso de transparencia asumido con la sociedad neuquina, no merecen continuar en este espacio político", indicaron al comienzo de la conferencia.

"Las conductas indebidas por parte de quienes desempeñan funciones de conducción en organismos del Estado, no sólo deben ser investigadas por la Justicia hasta las últimas consecuencias, sino que también merecen una respuesta política, ya que constituyen una falta grave a los mandatos que rigen los procederes de este frente, concebido para lograr una provincia más justa, transparente y equitativa en cada una de sus regiones, objetivo por el que comenzamos a trabajar ni bien asumió esta gestión y que ha mostrado numerosos logros y avances en Educación, Seguridad, Salud e infraestructura vial", agregaron.

Además, expresaron que "la administración austera de los bienes públicos que realiza el gobernador, Rolando Figueroa, y aseguraron que con reducción de la planta política y eliminación de gastos innecesarios (lo que permitió multiplicar las partidas de las áreas esenciales y mejorar los servicios a la comunidad) no tuvo, lamentablemente, su correlato en otro de los poderes del Estado, salpicado -además- por un supuesto hecho de corrupción que obliga a accionar los mecanismos sancionatorios correspondientes".

Por otra parte, coincidieron en que "el compromiso político con la ética y la trasparencia, como así también con la decisión de ordenar para redistribuir es inquebrantable y quien no se apegue a este deberá rendir cuentas, se trate de quien se trate, ya que -como bien lo ha reiterado nuestro gobernador- las acciones y estrategias de gobierno se toman con la provincia y los neuquinos como ejes centrales de cualquier decisión".

"No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre. Vinimos a cambiar la historia de Neuquén. No se trata de un slogan, sino de una realidad de la que pueden dar testimonio los neuquinos y neuquinas. Por eso reiteramos que quien no lo comprenda no puede formar parte del Frente Neuquinizate, que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vieja política. Se dijo y lo reiteramos: en la Provincia del Neuquén ya no hay privilegios para nadie", concluyeron.