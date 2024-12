Gloria Ruiz, confundida, preparó un alegato para su defensa en la Legislatura

Gloria Ruiz, la suspendida vicegobernadora de Neuquén, junto a su mediático abogado, Carlos Broitman tenían que estar a las 9 en la Legislatura, en la comisión de Asuntos Constitucionales, para ejercer su descargo ante la posibilidad de que la destituyan por inhabilidad moral para desempeñar el cargo, tras los escandalosos allanamientos y acusaciones en su contra. Luego de dos tandas de 15 minutos de tolerancia, y de un "si no viene la comisión resolverá qué medidas" tomar, la segunda autoridad provincial llegó pasadas las 9:20.

Con la intención de ingresar cuatro cajas de "pruebas", según adelantó Broitman, y con varias personas a las que pidió llamar como testigos, y sobre quienes ofrecieron un listado, se generó un acalorado debate previo que demoró el inicio de la sesión. Finalmente, la comisión accedió a recibir la lista de testigos, las cajas de pruebas, y luego "la Comisión evaluará si es admisible o no".

"Le pido que lo tome a bien, usted no va a marcar la condición de esta comisión", le advirtió a Broitman, el presidente, Ernesto Novoa, y le explicó que la misma "esta legalmente constituida por la Constitución de la provincia del Neuquén", y le pidió que "sea respetuoso" de la misma.

"Esta comisión no es un Tribunal, acá no se produce la prueba, me da la impresión que a veces no queda claro, los hemos llamado al único fin en esta comisión para escuchar a la señora vicegobernadora para que hable y se expida sobre un informe sobre la comisión, para que ejerza el derecho a defensa sobre esos puntos y no otros", aclaró el presidente de la Comisión Investigadora, Ernesto Novoa.