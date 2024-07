El Gobierno confirmó que solo hubo 9 renuncias al adicional

Este viernes, el Gobierno de Neuquén habilitó el trámite para renunciar al "Adicional al Desarrollo Profesional Docente", que consiste en un plus salarial aprobado por la Legislatura. En las primeras 24 horas, según informó provincia, sólo 9 trabajadores se dieron de baja.

El trámite para renunciar al adicional se habilitó a primera hora del viernes. Dicho plus lo cobrarán aquellos que no superen las tres inasistencias justificadas por trimestre (y, dentro de ellas, dos por mes). El beneficio es automático; es decir, que no hay que inscribirse para acceder a él. Pero también es voluntario y es por eso que el Consejo Provincial de Educación (CPE) instrumentó el período para que, a través de una plataforma digital, los maestros realicen el trámite de renuncia.

La renuncia requiere de un trámite a través de la plataforma oficial interna. Está en marco de una ley promulgada por el Decreto Nº682/2024 y está destinada al personal del escalafón docente que preste funciones efectivas impartiendo, dirigiendo, supervisando, orientando y colaborando en las tareas de enseñanza dentro del sistema educativo provincial.

En total, hay 27.473 docentes en Neuquén, de los cuales sólo el 0,03% resignó el cobro del adicional equivalente al 15% de la asignación del cargo. Por último, el Ejecutivo aclaró que la ley contempla que aquellos que superen la cantidad de inasistencias justificadas, cobrarán sus haberes sin ninguna clase de descuentos, en virtud de que se trata de un plus que se agrega a los salarios y no de una quita.