Donan dinero del viaje de estudios para ayudar a compañera con cáncer

En Comodoro Rivadavia se dio un emocionante gesto solidario. Un grupo de alumnos de sexto año de secundaria del Colegio Universitario Patagónico (CUP) decidió, de manera unánime, donarle el dinero recaudado (3 millones de pesos, para un viaje de estudios) a una compañera con cáncer.

Martina, una joven de 17 años fue diagnosticada con cáncer de garganta. Actualmente, se encuentra en Buenos Aires por estudios y visitas médicas. Se realizó una venta de empanadas para juntar los fondos necesarios para la operación. Sin embargo, tendrá que completar un tratamiento costoso, valuado en más de un millón. La obra social no se quiere hacer cargo de los gastos.

En una reunión de curso, la prima de Martina lo comunicó a sus compañeros y la profesora a cargo planteó la idea de donar la plata. Luego de debatir, se llegó a la decisión de donar la plata para poder operarla y seguir con el tratamiento.

Adara, su prima, contó que no querían contarle nada para no despertar una ilusión. Un día después de la decisión, le hicieron una videollamada para darle la feliz noticia. Sobre la reacción, Adara comentó “Lloró ella, lloramos todos. Estábamos muy emocionados, porque es un tema muy delicado. A mí me toca vivirlo muy cerca, pero mis compañeros también, fue un momento de empatía con el otro que nos pareció súper interesante. Ese gesto de humanidad es muy raro que se vea”.