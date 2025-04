El principio del fin de la era Guagliardo en ATEN: no será candidato

Una noticia sacudió al ambiente sindical de la provincia de Neuquén, luego de que el secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN), Marcelo Guagliardo, confirmó que no volverá a presentarse en las elecciones para la conducción del gremio, al que dirigió por dos décadas. Fany Mansilla, la actual vocal del consejo Provincial de Educación por los docentes, será la encargada de suceder la línea de conducción en las elecciones, que serán este 29 de mayo.



Este sábado hubo un encuentro de Trabajadores por una Educación Popular (TEP) en la capital neuquina, el escenario donde se supo la decisión de Guagliardo, de no volver a presentarse en el cargo que condujo durante siete mandatos no consecutivos.



Fue durante 2004/2006; 2006/2008; 2008/2010, y luego en 2014/2016; 2016/2018; 2018/2021; y 2021/2025.



El cambio es un antes y un después para un sindicato acostumbrado a una figura fuerte que, en las últimas dos décadas estuvo a la cabeza de importantes reclamos, como el de justicia por Carlos Fuentealba, o los largos paros protagonizados durante más de dos meses que impedían el inicio del ciclo lectivo, en reclamo de recomposiciones salariales.



En el encuentro del sábado, que fue en la escuela 232 de Neuquén capital, el oficialismo definió las 400 candidaturas para representar a las 22 seccionales y las autoridades provinciales.



Guagliardo ya había dado señales de sus intenciones de dar un paso al costado, de renovar y dar paso a una mujer.



Fany Mansilla es hija de Sara Mansilla, una de las fundadoras de ATEN junto al “Pelado” Salaburu, en 1982, y referente de la APDH Neuquén. Se desempeña como vocal gremial.