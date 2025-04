Vialidad Nacional cobrará peaje en las rutas nacionales 22 y 151

El titular de Vialidad Nacional en Río Negro, Enzo Fullone, explicó en Radio La Super de Roca las obras que comenzaron en la zona del Alto Valle para mejorar el estado de la calzada y la seguridad de las rutas nacionales que atraviesan la provincia. Anticipó, además, que cuando estén terminadas las reparaciones en las rutas 22 y 151 se instalarán cabinas de peajes.

Explicó que se inició un plan de conservación vial sobre la Ruta 22, en el tramo comprendido entre Chichinales, Regina, Roca y Allen.

"Estas tareas incluyen acciones claves como fresado, es decir sacar las ondulaciones que se generan por el peso de los camiones. Además, se realizó la ejecución de nueva carpeta asfáltica y la construcción de dársenas de aceleración y desaceleración, con el objetivo de ordenar el tránsito, reducir riesgos y mejorar la fluidez de circulación. Son zonas pavimentadas que permitirán un mejor acceso a Roca”, agregó.

Se realizaron tareas de fresado y una nueva carpeta asfáltica

Señaló que las rutas nacionales están bastante deterioradas, en todo el país.

“Hay pocos kilómetros que están buenos. Por eso se renovaron las concesiones para que las empresas privadas puedan avanzar en las reparaciones. En el caso de la Ruta 22, el tramo 3 que va desde Cervantes a J. J. Gómez está judicializado. A la empresa no pudimos contactar y quedó un 80% de los trabajos para terminar. Se ensanchó la calzada, pero no se hizo nada de lo que era el proyecto de autopista. No se le debe nada a las empresas. No hay nada certificado como terminado”.

Fullone indicó que en el tramo 4, desde J. J. Gómez hasta Allen 4 no se inició ningún trabajo y desde Vialidad Nacional están analizando como se cierran los contratos que no son viables con las empresas. Asimismo, aseguró que las rutas 22 y 151 aplican para una inversión privada, es decir terminar las obras y cobrar peaje.