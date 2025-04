El empresario Carlos Miguens invertirá 40 millones de dólares en Jacobacci

En una región históricamente postergada como la Línea Sur de Río Negro, cualquier anuncio de inversión despierta ilusión. La empresa canadiense Patagonia Gold, se asociosó con Black River Mine Inc., la nueva firma del argentino Carlos Miguens (ex dueño de la cervecería Quilmes), que con una inversión de 40 millones de dólares, se incorpora al proyecto minero Calcatreu, a 80 kilómetros de Jacobacci.

La noticia fue recibida con entusiasmo en la ciudad, donde la falta de oportunidades laborales y el éxodo juvenil son moneda corriente. Se calcula que la mina generará 250 puestos de trabajo directo y otros tantos de manera indirecta. además de dinamizar la economía local a través de contrataciones, servicios logísticos y consumo.

A nivel provincial, la expectativa también es alta. Río Negro apuesta a consolidar su perfil minero, y Calcatreu aparece como una carta fuerte para atraer capitales, generar regalías y fortalecer la presencia del Estado en una actividad de alto riesgo pero también alto rendimiento. Se estima que podría generar ganacias por 20 millones de dólares anuales.

Black River Mine Inc. la nueva empresa del ex Quilmes

La operación fue oficializada por Patagonia Gold, la empresa canadientse que en 2018 compró el proyecto. El acuerdo se selló con Black River Mine, empresa controlada por Miguens e integrada por un consorcio de capitales privados, que tendrá un 40% de participación en el proyecto. El ex CEO de la cervecería Quilmes e integrante de una familia aristocrática de Buenos Aires, ya posee el 43,2% de las acciones ordinarias de la firma, con lo cual se convierte en el principal accionista.

A cambio de su inversión, Black River podrá designar un miembro en el directorio de tres integrantes y acceder a futuras emisiones de acciones. No obstante, la canadiense Patagonia Gold mantendrá el control operativo de Calcatreu.

Patagonia Gold adquirió el proyecto de Pan American Silver, pese a las constantes frustraciones por conflictos ambientales y la Ley Anticianuro que regía en Río Negro. Pero desde 2018, el gobierno rionegrino avanzó en los permisos ambientales correspondientes. En noviembre de 2024, se logró la autorización definitiva para el inicio de obras.

Calcatreu se encuentre a unos 80 kilómetros al sur de Jacobacci

Los recursos minerales estimados en el yacimiento son significativos: 746.000 onzas equivalentes de oro (recursos medidos e indicados) y otras 390.000 onzas inferidas, según el último informe técnico de la empresa. Hasta el momento, no se hizo público un informe detallado sobre la cantidad de agua que se utilizará ni su procedencia, lo que alimenta el debate sobre los riesgos asociados a la actividad minera en ecosistemas frágiles.

¿Quién es Carlos Miguens?

Carlos Miguens Bemberg es uno de los empresarios más poderosos y discretos de la Argentina. Integra una familia aristocrática de Buenos Aires, e hijo de la cineasta María Luisa Bemberg. Con una fortuna estimada en 350 millones de dólares, ocupa el puesto 43 entre los 50 argentinos más ricos. Carlos Miguens está ubicado en el lugar 43° de las fortunas más grandes de Argentina

Durante años, presidió la Cervecería Quilmes, fundada por su abuelo Otto Bemberg. En 2006 la empresa que manejaba casi la totalidad del mercado, fue vendida al grupo brasileño AmBev por 1.200 millones de dólares. Desde entonces diversificó sus negocios con bajo perfil. Maneja la citrícola San Miguel, con operaciones en Argentina, Uruguay, Perú y Sudáfrica, y exportaciones a 80 países. También controlan el grupo Peñaflor-Trapiche, líder en exportación de vinos argentinos. Además, poseen un tercio de las acciones de Central Puerto, generadora de electricidad en Buenos Aires. Además, integra el directorio de Patagonia Gold, del que ahora también es socio con Black River Mine.