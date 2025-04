Nuevos desafíos en TikTok generan preocupación en las familias del Alto Valle 

Las amenazas de muerte por parte de adolescentes a través de redes sociales se vienen repitiendo en el último tiempo lo que genera preocupación en las familias como también en las comunidades educativas porque algunas de ellas tienen destino a estudiantes de todos los niveles. “Voy a ir con un arma y los mataré a todos”, fue el mensaje intimidante de un adolescente de una escuela del Alto Valle impulsado por alguna de las propuestas desafiantes en TikTok que se convierte en viral rápidamente.

Hace unos días, dos jóvenes -uno de ellos de 18 años- fueron detenidos en una localidad de Rosario, en el marco de una investigación que se inició tras la difusión de videos en TikTok donde se exhibían armas de fuego.

Los retos virales de TikTok llegan a situaciones inimaginables como la que llevaron adelante tres adolescentes, que por su edad son inimputables, acusados de haber abusado sexualmente a un compañero dentro del aula en una escuela de la provincia de Mendoza a través de un juego que consistía en simular actos de violencia sexual disfrazados de bromas entre compañeros y realizar tocamientos de índole sexual. Cuando el caso tomó estado público, los agresores se justificaron diciendo que se trató de un "juego" que habían visto en TikTok.

Los retos virales de TikTok llegan a situaciones inimaginables.

El objetivo es generar contenido a partir de challenges (desafíos) y publicarlos en las redes sociales, por general en TikTok.

Las redes sociales han transformado la comunicación y el entretenimiento, pero también han generado escenarios peligrosos para niños y adolescentes. Los retos virales en TikTok entrañan un verdadero peligro. La presión social que acompañan estos retos hace más difícil que los padres puedan adelantarse a las situaciones que, en algunos casos, tiene graves consecuencias.

La preocupación de los padres se acrecienta día tras días ante la peligrosidad de los retos.

La extensión de estos retos en las plataformas supera la impotencia de los padres que ya no saben de qué manera proteger a sus hijos de la peligrosidad en la que pueden ser doblegados, sobre todo por la rapidez con la que se despliegan estos desafíos.

Los retos en TikTok pueden ser una fuente de riesgos y tendencias virales peligrosas.

Los especialistas consultados por Mejor Informado señalan que la solución no es prohibir el uso de estas aplicaciones sino educar y promover un diálogo acerca de los riesgos y consecuencias de este uso. Desde la Sociedad Argentina de Pediatría han advertido reiteradamente sobre los peligros de estos desafíos, subrayando la urgencia de una intervención educativa y regulatoria.

Cabe aclarar, las redes sociales no son un peligro en sí mismas, sí lo son cuando existe un mal uso o una falta de control que las transforma en una amenaza cercana para los más jóvenes. Los retos en TikTok han demostrado tener el potencial de inspirar, educar y unir comunidades. Sin embargo, también pueden ser una fuente de riesgos y tendencias virales peligrosas. Educación y acompañamiento, y no prohibición.

Hay dos personas: un emisor que propone un reto que podría llegar a ser peligroso y un receptor vulnerable.

También los especialistas se refieren a la influencia en la conducta de los niños y adolescentes, consumidores de las redes, quienes por curiosidad y la necesidad de ser aceptados socialmente, puede llevar a ser víctima de consecuencias fatales.

Algunos estudios demuestran que la exposición reiterada a estos contenidos reduce la sensación y percepción de riesgo. Es decir, no miden las consecuencias y eso los lleva a la vulnerabilidad.

Según Diana Litvinof, psicoanalista miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA) y autora del libro "El sujeto escondido en la realidad virtual",en situaciones como estas hay dos personas: un emisor que propone un reto que podría llegar a ser peligroso y un receptor vulnerable. “No cualquiera que recibe el reto se expone a él porque no todo el mundo es vulnerable o influenciable. Hay características personales que tienen que ver con situaciones personales”, reflexionó.