El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debido a la llegada de lluvias y tormentas que podrían acumular hasta 60 milímetros de agua.

Según el pronóstico, las precipitaciones comenzarán durante la mañana del lunes 6 de abril y se intensificarán hacia la noche, cuando se espera un empeoramiento de las condiciones climáticas. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 20 grados, en un día mayormente nublado.

La alerta amarilla indica que el área afectada experimentará lluvias, algunas de ellas localmente fuertes, con valores acumulados que podrían superar los 30 a 60 milímetros estimados. Además, el SMN advierte la posible presencia de tormentas embebidas que podrían agravar el panorama en distintos sectores del AMBA.

El mal tiempo también traerá fuertes vientos, especialmente durante la madrugada del martes 7 de abril, cuando la alerta seguirá vigente. Posteriormente, se prevé una mejora gradual en las condiciones climáticas tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el Conurbano.

Ante este escenario, las autoridades y especialistas alertan sobre posibles complicaciones en la circulación y anegamientos en zonas vulnerables, principalmente durante la noche y primeras horas del martes.