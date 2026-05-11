Tras un fin de semana helado, Neuquén inicia la semana con sol y máximas que llegan a 20 grados

La ciudad de Neuquén inicia la segunda semana de mayo con condiciones meteorológicas estables, cielo mayormente despejado y temperaturas agradables durante las tardes. Según los pronósticos de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), no se esperan lluvias en los primeros días de la semana y el viento se mantendrá moderado.

Para este lunes 11 de mayo, la temperatura mínima se ubicará entre los 3 y 4 grados, mientras que la máxima alcanzará los 17 a 20 grados en horas de la tarde. El cielo permanecerá despejado o algo nublado, con viento del oeste que podría registrar ráfagas cercanas a los 30 km/h durante la tarde.

El martes continuará la estabilidad atmosférica en la capital neuquina. El pronóstico anticipa una jornada parcialmente nublada, con una mínima de 3 grados y una máxima cercana a los 19 grados. Hacia la noche podría incrementarse la nubosidad, aunque sin probabilidades significativas de precipitaciones.

En tanto, el miércoles se mantendrán las condiciones otoñales típicas de la región: mañanas frías, tardes templadas y viento leve. La máxima rondará nuevamente los 20 grados y la mínima descenderá hasta los 0 grados durante la noche y madrugada.

Desde los organismos meteorológicos recomendaron aprovechar las jornadas estables, ya que hacia el final de la semana podrían regresar las condiciones inestables y un marcado descenso de temperatura en el norte de la Patagonia