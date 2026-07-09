Chile: las fuertes lluvias provocaron un socavón en la ruta y cerraron el camino al volcán Villarrica

Las fuertes lluvias registradas en el sur de Chile provocaron un socavón de gran magnitud sobre el camino de acceso al volcán Villarrica, uno de los principales atractivos turísticos de la Región de La Araucanía. El derrumbe de la calzada ocurrió en el sector El Playón, cercano a la ciudad de Pucón, y obligó a las autoridades municipales a ordenar el cierre preventivo del tránsito.

La medida busca evitar accidentes mientras equipos técnicos y de emergencia inspeccionan la estabilidad del terreno y avanzan con las tareas de reparación. El fenómeno se produjo en el marco de un sistema frontal que afecta a varias comunas del sur chileno desde hace más de dos días.

Las autoridades locales también recomendaron a la población limitar los desplazamientos y mantenerse informada a través de los canales oficiales, ya que las precipitaciones continúan generando anegamientos, desprendimientos de tierra y problemas en la infraestructura vial.

Dónde está el volcán Villarrica y qué relación tiene con Argentina

El volcán Villarrica se ubica en la Región de La Araucanía, en el sur de Chile, a pocos kilómetros de la ciudad turística de Pucón. Con una altura superior a los 2.800 metros, es uno de los volcanes más activos de Sudamérica y uno de los destinos más visitados durante todo el año.

Para los argentinos, el Villarrica tiene una ubicación estratégica porque se encuentra relativamente cerca de la frontera. Está a la altura de la provincia de Neuquén, especialmente en relación con el norte de la cordillera neuquina y el corredor internacional que conecta con la zona de Pucón a través de distintos pasos fronterizos.

El riesgo de circular por rutas anegadas

Las lluvias intensas no sólo provocan inundaciones superficiales. Cuando el agua se acumula debajo o a los costados de una calzada asfáltica puede erosionar la base que sostiene el pavimento y generar socavones repentinos, como ocurrió en el acceso al Villarrica.

Los especialistas recomiendan evitar circular por caminos cubiertos por agua, incluso cuando parezcan transitables. La corriente puede ocultar pozos, desprendimientos o daños estructurales invisibles para los conductores. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Reducir la velocidad al mínimo.

al mínimo. Mantener una distancia prudente con otros vehículos .

. No atravesar sectores donde el agua cubra completamente la calzada .

. Respetar cortes y desvíos dispuestos por las autoridades.

dispuestos por las autoridades. Consultar el estado de rutas antes de iniciar un viaje.

En zonas de montaña, además, las precipitaciones persistentes incrementan el riesgo de derrumbes, caída de rocas y deslizamientos de barro, factores que pueden modificar las condiciones de circulación en cuestión de minutos.

Monitoreo permanente y trabajos de reparación

Mientras continúan las lluvias en el sur chileno, equipos municipales y organismos de emergencia mantienen un monitoreo constante de los sectores más comprometidos. El objetivo es restablecer la conectividad de manera segura una vez que las condiciones meteorológicas mejoren y se garantice la estabilidad del terreno.

Por el momento, el acceso al volcán Villarrica permanece cerrado y las autoridades insisten en evitar desplazamientos innecesarios hasta que finalicen las evaluaciones técnicas