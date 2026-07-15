El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado debido a un intenso temporal de nieve que afectará la alta cordillera de Mendoza, informaron las coordinaciones de frontera de Argentina y Chile.

La decisión de cerrar el paso, que incluye la suspensión del tránsito para todo tipo de vehículos, fue tomada en conjunto tras evaluar los informes técnicos de los organismos viales de ambos países, ante las condiciones meteorológicas extremas que impedirán una circulación segura.

Este corte responde al ingreso de un sistema frontal que empezó a afectar la cordillera a partir de las 3 de la madrugada del miércoles 15 y se prevé que se extienda durante varios días. La Coordinación Argentina de Fronteras emitirá reportes diarios para informar sobre la evolución del clima y la posible reapertura del corredor internacional.

Lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó nevadas persistentes y de gran magnitud en la cordillera mendocina, con acumulaciones estimadas entre 1,50 y 2,50 metros de nieve, y hasta 3 metros en sectores más elevados. Además, se esperan ráfagas de viento Zonda que podrían superar los 100 km/h en el llano mendocino.

En el departamento de Malargüe, los efectos del sistema frontal comenzarán a sentirse desde la tarde del martes 14, con precipitaciones que se intensificarán desde el miércoles. Por encima de los 3.800 metros se esperan nevadas moderadas a fuertes, mientras que desde los 2.200 metros se presentarán lloviznas, neviscas y nevadas intermitentes.

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso Internacional Los Libertadores estar preparados para condiciones adversas, llevando abrigos, alimentos, agua y manteniendo el tanque de combustible lleno. También es fundamental respetar las indicaciones de tránsito y adaptar la velocidad a las condiciones del camino.

Paso Internacional Los Libertadores cerrado por las condiciones climáticas

Ante cualquier emergencia o necesidad de asistencia, los conductores deben comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona. La clausura del paso se mantendrá desde el miércoles 15 hasta nuevo aviso, con monitoreo constante por parte de Vialidad Nacional para evaluar la situación y actualizar a los usuarios.

Es importante recordar que desde el 1° de junio y hasta el 31 de agosto rige el horario de invierno en el Paso Internacional Cristo Redentor/Los Libertadores, lo que implica modificaciones en los horarios de tránsito durante este período.

Los viajeros deben mantenerse informados a través de los canales oficiales del Complejo Los Libertadores para conocer el estado actualizado del paso y planificar sus desplazamientos en consecuencia.