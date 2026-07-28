La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó un paro de colectivos por tiempo indeterminado que comenzará el miércoles 29 de julio a partir de las 0 horas. Esta medida afectará exclusivamente a las provincias de La Rioja y Catamarca, mientras que el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) no se verá afectada.

El motivo del paro radica en el incumplimiento por parte de las empresas de transporte de ambas provincias de las escalas salariales acordadas entre la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) y el sindicato. Según informaron, las compañías no han reconocido los aumentos salariales establecidos desde enero, lo que motivó el reclamo de los choferes.

Notificaciones formales de la UTA

La UTA ya presentó la notificación formal de la huelga ante la Dirección Provincial de Inspección Laboral correspondiente. En paralelo, los Ministerios de Trabajo de Catamarca y La Rioja podrían intervenir para evaluar la aplicación de una conciliación obligatoria, que suspendería temporalmente el paro mientras se continúan las negociaciones.

Paro de colectivos en La Rioja y Catamarca desde el 29 de julio por incumplimiento salarial

En contraste, en Buenos Aires y el Conurbano bonaerense, el servicio de colectivos funcionará con normalidad. La conducción nacional del sindicato y las cámaras empresarias lograron un acuerdo salarial trimestral que evitó la extensión del conflicto en esa región.

De este modo, el paro confirmado para el 29 de julio impactará exclusivamente en los pasajeros de las provincias de Catamarca y La Rioja, mientras que el transporte público en el AMBA mantendrá su funcionamiento habitual.