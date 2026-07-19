Este domingo a partir de las 16 se juega la Final del Mundial 2026 entre Argentina y España en Nueva York, por lo cual muchas actividades y servicios se paralizarán a partir de esa hora en nuestro país y en Neuquén.

Hasta qué hora podés hacer las compras

Uno de estos rubros son los supermercados, quienes anunciaron que suspenderán su atención al público cuando comience el partido, ya que los empleados desean verlo con su familia y amigos y además se espera que no haya gran cantidad de clientes.

En Neuquén tanto Coto, La Anónima, Vea y Carrefour informaron en sus redes sociales que la atención será hasta las 15. En el caso de Coto, cerraron el sábado a las 22.30 y abrieron este domingo a partir de las 7.30, para que los usuarios tengan tiempo para hacer las compras previas. También Carrefour, estuvo abierto hasta las 23 del sábado.

Estos horarios y medidas regirán en estas cadenas de supermercados en todo el país.

Los colectivos dejarán de circular temprano

Otro de los servicios que modificará su horario este domingo son los COLE de Neuquén, que en partidos anteriores han sufrido daños y han sido blanco de vandalismo durante los festejos.

Es por esto que la Municipalidad de Neuquén indicó que los colectivos prestarán servicio con la frecuencia habitual de los domingos hasta el inicio del segundo tiempo del encuentro.

A partir de ese momento, que será alrededor de las 17, el servicio será suspendido de manera preventiva y permanecerá interrumpido hasta que las autoridades consideren que existen las condiciones de seguridad para restablecer la circulación.

La medida forma parte del operativo especial dispuesto para la jornada, que también contempla acciones en materia de tránsito, limpieza y seguridad, ante la importante concentración de personas que se espera en distintos sectores de la ciudad.