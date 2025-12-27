El Aeroparque Jorge Newbery permaneció cerrado durante aproximadamente tres horas este martes debido a un problema en un sector lindante a la cabecera sur de la pista de aterrizaje. La interrupción de las operaciones afectó a más de 50 vuelos, que registraron demoras, y a otros 12 servicios que debieron ser desviados, principalmente al Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Según informaron fuentes aeroportuarias, la estación aérea estuvo inhabilitada para despegues y aterrizajes entre las 14 y las 17.

Trabajos de mantenimiento y causas del incidente

Tareas programadas que se extendieron

Las tareas de mantenimiento estaban previstas inicialmente entre las 14.20 y las 14.50 en un sector cercano a la cabecera sur de la pista. Sin embargo, los trabajos se extendieron primero hasta las 15.25 y luego hasta las 17, debido a que no pudieron completarse en el tiempo estipulado.

Desprendimientos por tormentas y calor

De acuerdo con las fuentes, las complicaciones surgieron por desprendimientos de asfalto detectados en la zona afectada, producto de las tormentas registradas en días anteriores y de las altas temperaturas. Por razones de seguridad y siguiendo los protocolos operativos, se resolvió cancelar temporalmente las operaciones aéreas.

El área intervenida no corresponde a la pista principal, sino a uno de los sectores aledaños a la cabecera 31, ubicada en la zona sur del Aeroparque.

Reanudación de vuelos y demoras posteriores

A partir de las 17 se reanudaron las operaciones normales, tanto de aterrizajes como de despegues. No obstante, las autoridades advirtieron que las demoras continuarían durante el resto de la jornada debido al denominado “efecto dominó”.

Este impacto se debe a los vuelos que no pudieron despegar en horario y a aquellos que fueron desviados a Ezeiza y deben regresar al Aeroparque para retomar sus servicios habituales.