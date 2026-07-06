Con la llegada del invierno, el 9 de Julio se transforma en una jornada especial para los amantes de la gastronomía argentina, donde el locro vuelve a ser el protagonista en las mesas familiares y festividades populares. Este año, tres localidades de la provincia de Buenos Aires preparan grandes celebraciones para conmemorar la fecha patria con propuestas que combinan platos típicos, música, artesanías y actividades culturales.

Desde Baradero hasta General La Madrid, pasando por Lobos, las fiestas gastronómicas prometen ser una oportunidad ideal para quienes desean disfrutar de la tradición criolla y hacer una escapada de un día. Todas las actividades son de acceso gratuito y están pensadas para toda la familia, fomentando el encuentro comunitario en un ambiente festivo.

Tres pueblos para visitar y conocer sus tradiciones

En Villa Alsina, partido de Baradero, se llevará a cabo la 17° Fiesta del Locro y la Empanada, que tendrá lugar en el predio de la estación de trenes a partir del mediodía. Este evento se ha consolidado como uno de los más convocantes de la región, reuniendo cada año a vecinos y visitantes que disfrutan de la gastronomía típica argentina en un ambiente alegre y tradicional.

Por su parte, la ciudad de Lobos realizará la 15° Fiesta del Locro Popular en la avenida Alem desde las 11 de la mañana. Esta celebración se destaca por su perfil solidario, ya que lo recaudado será destinado a diversas instituciones de bien público de la localidad, sumando un valor comunitario a la festividad.

Tres localidades bonaerenses celebran el 9 de Julio con fiestas del locro y actividades culturales

En General La Madrid, se inaugurará la 1° Fiesta del Locro Lamadritense en la plaza San Martín, con inicio a las 10 de la mañana. La iniciativa tiene como objetivo convertirse en una nueva tradición dentro del calendario turístico y gastronómico de la provincia, promoviendo las raíces culturales y culinarias locales.

El locro, reconocido como uno de los platos más representativos de la identidad nacional, vuelve a ocupar un lugar central en estas celebraciones del 9 de Julio. Entre las ollas humeantes, la música y las banderas celestes y blancas, estas tres fiestas ofrecen una excelente oportunidad para reencontrarse con las costumbres argentinas más arraigadas y disfrutar de una jornada distinta en comunidad.