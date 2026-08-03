La Ciudad de Buenos Aires presentó el Trambús T1, un innovador sistema de transporte público 100% eléctrico que busca optimizar la conectividad entre el norte y el sur porteño a través de un corredor de alta capacidad. Este servicio une el Aeroparque Jorge Newbery con la estación Sáenz, ubicada en Nueva Pompeya, abarcando un trayecto de aproximadamente 22 kilómetros.

El Trambús funciona con unidades eléctricas que circulan sobre neumáticos, eliminando la necesidad de vías tradicionales. El corredor cuenta con 71 paradores y ofrece una frecuencia estimada de cuatro minutos en hora pico, con una demanda diaria prevista entre 50.000 y 60.000 pasajeros.

Este nuevo sistema promete reducir hasta un 40% los tiempos de viaje entre los extremos del recorrido, gracias a la circulación por carriles exclusivos y preferenciales, además de contar con prioridad semafórica. Las unidades pueden alcanzar una velocidad máxima de 60 km/h y fueron diseñadas para brindar un servicio más rápido, sustentable y accesible que complemente la red de transporte existente.

El Trambús atraviesa sectores con alta demanda de pasajeros y conecta diversos barrios porteños

Uno de sus principales objetivos es facilitar las conexiones con otros medios de transporte sin necesidad de pasar por el centro de la ciudad. Durante su recorrido, enlaza las líneas A, B, D, E y H del subte, además de estaciones ferroviarias como Sáenz, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Tres de Febrero.

Asimismo, integra corredores de Metrobús importantes como Juan B. Justo, Cabildo y Del Sur, generando un sistema de transporte público más integrado y eficiente.

Las unidades del Trambús funcionan exclusivamente con energía eléctrica, lo que elimina las emisiones contaminantes durante su operación y reduce significativamente el ruido en comparación con los colectivos tradicionales. Además, están equipadas con tecnología destinada a mejorar la seguridad y la experiencia de viaje de los pasajeros.

Buenos Aires lanza Trambús eléctrico para mejorar la conexión norte-sur en la ciudad

La implementación del corredor implicó ajustes en la circulación vehicular, especialmente en el barrio de Caballito, para adaptar la infraestructura al nuevo servicio. También se construyeron nuevos paradores en el parque lineal de Honorio Pueyrredón, facilitando la integración con la red de transporte público existente.

Con la puesta en marcha del Trambús T1, Buenos Aires da un paso importante hacia un sistema de movilidad urbana eléctrico y de alta capacidad, que no solo mejora la conectividad entre barrios, sino que también agiliza las combinaciones con subtes y trenes, beneficiando a miles de usuarios a diario.