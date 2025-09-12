“Más eficiencia, mejores rutas”: la gran apuesta del gobierno nacional para entregar miles de kilómetros a privados

El anuncio que divide aguas

El 8 de octubre el Gobierno nacional abrirá los sobres para concesionar más de 9 mil kilómetros de rutas nacionales. La medida llega en medio de un clima cargado de bronca por la falta de obras y promesas incumplidas que se arrastran desde hace décadas.

Luis Caputo, ministro de Economía, defendió el esquema asegurando que “el sector privado invertirá, hará obras y administrará con más eficiencia mejores rutas”. La frase, repetida como un mantra, cayó como una provocación para muchos que llevan 20 o 30 años esperando rutas seguras y terminadas.

Qué rutas pasarán a manos privadas

La primera etapa de la Red Federal de Concesiones alcanza 741 kilómetros de corredores clave para la conexión regional. Estas son las rutas involucradas:

Ruta Nacional 12 : atraviesa Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Es vital para el corredor bioceánico y el tránsito internacional.

Ruta Nacional 14 : conocida como “la ruta de la muerte”, va en paralelo a la RN 12, hacia Brasil y Uruguay. Cruza ciudades como Gualeguaychú y Concordia.

Ruta Nacional 135 : conecta Colón (Entre Ríos) con Paysandú (Uruguay) a través del puente internacional Artigas.

Ruta Nacional A015 : enlace directo con la represa de Salto Grande y el puente hacia Salto (Uruguay).

Ruta Nacional 117 : une Paso de los Libres (Corrientes) con Uruguaiana (Brasil).

Ruta Nacional 174: el estratégico puente Rosario–Victoria que enlaza Santa Fe con Entre Ríos.

El resto, en la mira

Caputo adelantó que en los próximos días se publicarán los pliegos para concesionar las etapas 2 y 3, que suman más de 8.300 kilómetros adicionales. La plataforma digital Contrat.ar será el canal para las licitaciones nacionales e internacionales.

Entre el discurso y la realidad

El Gobierno habla de inversión privada, eficiencia y rapidez. Pero el recuerdo de obras paralizadas, rutas demoradas durante generaciones y peajes cada vez más caros ponen en duda la verdadera intención detrás de este nuevo modelo.

En la práctica, las rutas seguirán siendo las mismas: peligrosas, inconclusas y en manos de quienes solo invierten cuando la ganancia está garantizada. Mientras tanto, la promesa de “mejores rutas” vuelve a sonar como una frase que no pisa el asfalto.