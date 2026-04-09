Darwin se prepara para una escena poco habitual: desde el próximo lunes arribará una importante flota de vehículos militares del Ejército Argentino que permanecerá varios días en la estación ferroviaria como parte de un operativo logístico de gran escala rumbo al sur del país.

El movimiento no pasará desapercibido. Se trata de un convoy ferroviario cargado con unidades de combate y vehículos de uso general que forman parte del Ejercicio “Kekén”, una serie de maniobras de adiestramiento previstas en zonas de clima frío extremo.

Según se informó, los vehículos serán descargados y permanecerán en la estación local entre el 13 y el 17 de abril, antes de retomar viaje hacia su destino final. Durante esos días, Darwin se convertirá en un punto clave dentro del esquema logístico del Ejército.

En ese contexto, el operativo comenzó mucho antes de llegar a Río Negro. Las tareas de carga y acondicionamiento se realizaron en provincias como Buenos Aires y Córdoba, donde intervino personal de la Compañía de Ingenieros Paracaidista 4, con el apoyo de Trenes Argentinos.

El destino final del convoy será el sur profundo: Comodoro Rivadavia, Sarmiento y Puerto Deseado. Allí se desarrollarán ejercicios militares diseñados para preparar a las tropas en condiciones climáticas adversas, uno de los desafíos más exigentes para las fuerzas.

Además, la llegada del tren militar abre una postal inusual para la región. Durante su estadía, vecinos y fanáticos del ferrocarril podrán observar de cerca un despliegue que no se ve todos los días y que pone en evidencia la magnitud de la operación.

Finalmente, el operativo también vuelve a poner sobre la mesa el rol estratégico del transporte ferroviario en este tipo de movimientos. Lejos de ser un simple traslado, lo que pasará por Darwin es una muestra concreta de logística militar en acción.