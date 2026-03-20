Vaca Muerta Oil Sur: el proyecto avanza e ingresa en una etapa clave para su finalización

En las últimas horas, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) concretó un paso clave en la búsqueda de la consolidación del desarrollo energético al atravesar el Río Negro. La obra contempla un oleoducto por el cual se transportará el petróleo que produce Vaca Muerta con el Golfo San Matías para exportar el recurso hacia el exterior.
En una rueda de prensa que brindó el gobernador Alberto Weretilneck -en la que estuvo presente Mejor Informado y 24/7 Canal de Noticias- expresó: “Primero quiero dar la bienvenida a la Provincia a los directivos y al equipo técnico de las distintas empresas que conforman el consorcio. Estamos en Chelforó, a la vera del Río Negro, en uno de los hitos históricos del VMOS, que es el cruce bajo el lecho del río del oleoducto. Es un orgullo para Argentina, las empresas y los trabajadores haber logrado esto con la calidad, la seriedad y el respeto por las normas que se llevan adelante”.
En ese sentido continuó: “Esto tiene un avance del 56% ya, está toda la industria con plazos de obra, felicitamos a las compañías por cómo llevan la construcción. Argentina se transformará, lo que se construye es un hito para el país desde el punto de vista energético. La exportación desde el Golfo San Matías se consolida con los proyectos de GNL y también otros de distintos líquidos que se producirán con el propio oleoducto, eso pone a Argentina en un lugar importante”.
Y destacó que “nuestra parte es generar las condiciones que el sector necesita para ser competitivo a nivel mundial. Para Río Negro es un antes y un después, y la idea es que toda la región tenga un nivel de obras de infraestructura de este nivel, hoy sobre todo con la previsibilidad que hay en el país en materia de financiamiento”.
La maniobra se desarrolla en cercanías a Chelforó, iniciando sobre la margen norte en la progresiva PK 120 y finalizando en la margen sur en PK 121, con puntos de entrada y salida a unos 180 y 228 metros de las márgenes, respectivamente.
El cruce presenta alta complejidad técnica: la perforación tiene una longitud estimada de 660 metros para instalar una cañería de 30 pulgadas de diámetro y 11,3 milímetros de espesor, con revestimiento externo de mantas termocontraíbles reforzadas, diseñado específicamente para este tipo de intervenciones.
En una publicación que realizó en su cuenta de X, Weretilneck comentó: “Estas obras significan trabajo, desarrollo y oportunidades reales para nuestra gente. Sabemos que todavía falta, pero estamos en el camino correcto: construyendo un Río Negro con más infraestructura, más empleo y más futuro”.