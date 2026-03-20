Vaca Muerta Oil Sur: el proyecto avanza e ingresa en una etapa clave para su finalización

En las últimas horas, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) concretó un paso clave en la búsqueda de la consolidación del desarrollo energético al atravesar el Río Negro. La obra contempla un oleoducto por el cual se transportará el petróleo que produce Vaca Muerta con el Golfo San Matías para exportar el recurso hacia el exterior.

En una rueda de prensa que brindó el gobernador Alberto Weretilneck -en la que estuvo presente Mejor Informado y 24/7 Canal de Noticias- expresó: “Primero quiero dar la bienvenida a la Provincia a los directivos y al equipo técnico de las distintas empresas que conforman el consorcio. Estamos en Chelforó, a la vera del Río Negro, en uno de los hitos históricos del VMOS, que es el cruce bajo el lecho del río del oleoducto. Es un orgullo para Argentina, las empresas y los trabajadores haber logrado esto con la calidad, la seriedad y el respeto por las normas que se llevan adelante”.



El cruce presenta alta complejidad técnica: la perforación tiene una longitud estimada de 660 metros para instalar una cañería de 30 pulgadas de diámetro y 11,3 milímetros de espesor, con revestimiento externo de mantas termocontraíbles reforzadas, diseñado específicamente para este tipo de intervenciones.



