"Lo que pase en Neuquén va a ser clave para el futuro del país”: César Litvin y el impacto de Vaca Muerta en la economía

Con el telón de fondo del crecimiento acelerado de Vaca Muerta, Neuquén se consolida como uno de los polos económicos más dinámicos del país. En ese contexto, el tributarista César Litvin desembarcó en la provincia con la apertura de una nueva sede de su estudio y dejó definiciones contundentes sobre el presente y el futuro de la región.

“Neuquén puede ser la provincia de mayor crecimiento del país”, aseguró en diálogo con Mejor Informado, en la previa de la inauguración de la oficina de Lisicki, Litvin & Abelovich.

El estudio —uno de los más importantes de Argentina en materia impositiva y legal— sumó así su sexta sede en el país, reforzando una estrategia que apunta a salir del eje porteño. “Nuestra visión es no olvidarnos del interior. Aquello de que Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, nosotros lo queremos cambiar”, explicó Litvin.

Litvin desembarca en Neuquén: “Es una de las regiones con mayor potencial del país”.

La elección de Neuquén no es casual. Para el especialista, el desarrollo de Vaca Muerta marca un punto de inflexión no solo a nivel regional, sino también nacional. “Plantea un crecimiento, una capacidad de absorber empleo y una musculatura económica muy diferente a lo que está pasando en otras regiones del país”, sostuvo.

En contraste con sectores industriales que enfrentan dificultades, Litvin destacó que la provincia representa hoy una excepción. “Es la oportunidad para que Neuquén y sus alrededores mejoren, tengan ascendencia social y puedan aportar las divisas que la economía argentina necesita”, afirmó.

Sin embargo, también advirtió que el potencial está lejos de haberse agotado. “Neuquén tiene mucho por hacer todavía: infraestructura, rutas, proyectos inmobiliarios, espacios de entretenimiento para toda la gente que llega. Toda la cadena de valor de los hidrocarburos genera un derrame que puede hacer crecer aún más a la provincia”, señaló.

La presión fiscal

En ese escenario, el sistema tributario aparece como uno de los principales desafíos. “Todavía estamos padeciendo un esquema que afecta la competitividad por la alta presión fiscal”, remarcó. Según explicó, esa carga no solo impacta en las empresas, sino que también fomenta la informalidad y la competencia desleal.

“La presión fiscal en Argentina, para los que pagan impuestos, es de las más altas del mundo. Además, está contaminada por tributos muy distorsivos”, afirmó. Entre ellos, mencionó el impuesto a los Ingresos Brutos —al que calificó como “el peor de todos”— y los gravámenes a los débitos bancarios y a las exportaciones.

“El crecimiento de Neuquén es muy distinto al resto del país”, afirmó Litvin.

Para Litvin, este escenario es uno de los primeros puntos que analizan los inversores. “Cuando me reúno con potenciales inversores, lo primero que preguntan es cómo es el sistema tributario argentino. Y la respuesta es compleja: hay 154 tributos entre Nación, provincias y municipios”, detalló.

En esa línea, planteó la necesidad de un cambio estructural: “Hace falta un gran acuerdo entre Nación, provincias y municipios para bajar impuestos, simplificar el sistema y mejorar la competitividad, sin perder el equilibrio fiscal”.

El especialista también hizo referencia al nuevo paradigma que propone el denominado “régimen de inocencia fiscal”. “Pasamos de un contribuyente culpable por defecto a uno inocente hasta que el fisco demuestre lo contrario. Eso puede generar más confianza y favorecer la inversión”, explicó.

A nivel internacional, Litvin sostuvo que Argentina enfrenta desventajas frente a países de la región. “Nuestros competidores no tienen impuestos a las exportaciones. Nosotros sí, y eso nos quita competitividad”, indicó.

En ese sentido, planteó que el país debería mirar modelos como el de Irlanda, que logró revertir una crisis profunda con una combinación de baja del gasto público, reducción de impuestos y acuerdos políticos de largo plazo. “Les llevó diez años, pero se transformaron en una potencia. El problema argentino es que no tenemos tanta paciencia”, reflexionó.

Como cierre, dejó una hoja de ruta clara: “Hay tres claves: austeridad en el gasto público, una política tributaria que incentive la producción y gobernantes serios”.

Inauguración de la nueva oficina en Neuquén

La visita de Litvin a Neuquén se da en el marco de la inauguración oficial de la nueva oficina del estudio, que tendrá lugar este jueves 19 de marzo a las 10 en el Hotel Hilton Neuquén.

Allí se realizará un encuentro titulado “Baja de impuestos y Régimen de Inocencia Fiscal: el nuevo escenario para Neuquén”, con la disertación de César R. Litvin (CEO) y Fernando López Chiesa (socio), donde se analizarán los desafíos y oportunidades que enfrenta la región en un contexto de fuerte expansión económica. “Neuquén está en el centro de la escena. Y lo que pase acá va a ser clave para el futuro del país”, concluyó.