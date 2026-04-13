Como parte de las políticas de impulso al sector creativo, el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura avanzó en la firma de los mutuos correspondientes a líneas de crédito del Instituto Autárquico de Desarrollo Productivo (IADEP), gestionadas desde el área de Industrias Culturales de la Secretaría de Cultura. Los beneficiarios son cinco emprendedores que recibirán, en total, créditos por más de $29 millones.

La firma de los mutuos se llevó adelante esta semana en dos etapas: en Neuquén capital y en San Martín de los Andes, facilitando la participación de beneficiarios de distintas localidades.

Esta instancia formaliza el acceso al financiamiento por parte de emprendedores culturales de la Provincia, consolidando el acompañamiento estatal al desarrollo de proyectos con identidad local.

Los créditos, orientados a fortalecer la capacidad productiva, técnica y de circulación de bienes y servicios culturales, alcanzan a diversas iniciativas que abarcan la música independiente, la cerámica artística, la producción audiovisual y los servicios técnicos para eventos.

En las dos localidades, la actividad contó con la presencia de la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz. De la firma en Neuquén capital participaron también la secretaria de Cultura, María José Rodríguez; la subsecretaria de Cultura, Ana Bonet, y la referente del área de Industrias Culturales, Lorena Basualdo.

Los proyectos en cuestión

Franco Rodrigo Dimas, de San Martín de los Andes, destinará el financiamiento a la adquisición de equipamiento de microfonía profesional y a la producción de material discográfico para su banda, con el objetivo de mejorar la calidad de grabación y ampliar su alcance.

Marilú Celiz, de la ciudad de Neuquén, presentó su proyecto orientado a la compra de un horno especializado que le permitirá consolidar su emprendimiento de cerámica artesanal, optimizando los procesos productivos y la calidad de sus piezas.

En el mismo sentido, Miguel Villegas accederá al financiamiento para la renovación de equipamiento tecnológico, fundamental para sostener estándares profesionales en su labor vinculada a la fotografía y producción audiovisual.

A estos proyectos se suman iniciativas como la de Rodrigo Díaz Rozas, en San Martín de los Andes, enfocada en la ampliación de servicios de sonido e iluminación para eventos, y la de Gabriel Mora, en la ciudad de Neuquén, destinada a fortalecer una productora audiovisual independiente mediante la incorporación de equipamiento técnico clave.

La firma de los mutuos representa un paso central en la concreción de estas políticas públicas, ya que habilita el desembolso efectivo de los fondos y el inicio o consolidación de los proyectos.

A través de estas herramientas, el Ejecutivo continúa promoviendo el crecimiento de las industrias culturales como motor de desarrollo económico, generación de empleo y fortalecimiento de la identidad cultural neuquina.

