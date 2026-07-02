Más de 450 familias mejoran su calidad de vida con acceso a la red eléctrica y alumbrado

Con el objetivo de garantizar un servicio eléctrico seguro y de calidad, este mediodía el gobernador Rolando Figueroa junto al intendente de Junín de los Andes, Luis Madueño inauguraron el tendido de energía eléctrica y alumbrado público para más de 450 familias de la localidad cordillerana.

Los trabajos ejecutados en la urbanización 461 lotes demandaron una inversión superior a los $530 millones y fueron financiados en forma conjunta por la Provincia y el municipio. El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) aportó los materiales y la mano de obra especializada, mientras que la municipalidad tuvo a su cargo la mano de obra no especializada y el suministro del hormigón elaborado.

En su discurso el Gobernador destacó la necesidad de concretar obras para la comunidad, “tanto tiempo abandonada, sin tener la electricidad, por eso también vamos a trabajar en las conexiones cloacales para poder instalar una nueva planta en Junín de los Andes”. En este sentido, subrayó el trabajo conjunto “con concejales para poder solucionar problemas que desde hace muchos años tiene Junín de los Andes”.

En materia de obras viales, adelantó “la pavimentación de más de 100 cuadras”. También dedicó palabras de gratitud para empleados del EPEN que llevaron adelante la obra, y para las familias “que durante años han estado esperando cada uno de los servicios”.

El titular del EPEN, Mario Moya hizo un repaso de las acciones necesarias para llegar “a la tercera y última etapa de la obra”, y agregó que “desde que comenzó esta gestión más de 3.500 familias accedieron al servicio eléctrico en distintas localidades neuquinas gracias al trabajo conjunto”.

Por su parte, Madueño indicó que “esta obra da calidad de vida a las familias, que desde hoy viven una realidad diferente, más aún en el invierno permite mejor calefacción para los hogares”. También mencionó trabajos para la nueva planta de efluentes cloacales “que forma parte del momento histórico para Junín de los Andes”.

Participaron del acto de inauguración la ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves; el intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti; delegados regionales y las familias beneficiarias.

La obra

Los trabajos comprendieron la instalación de tres centros de transformación: uno equipado con un transformador de 315 kVA y dos con transformadores de 400 kVA. Además, se ejecutó el tendido de aproximadamente 7.300 metros de líneas aéreas de baja tensión sobre postes de madera y estructuras de hormigón armado para retenciones y terminales.

Como parte de la obra también se incorporó el sistema de alumbrado público, mediante la instalación de 203 luminarias LED y tres tableros de comando y protección, mejorando las condiciones de seguridad del espacio urbano.

Esta infraestructura constituye un paso fundamental para acompañar el crecimiento de Junín de los Andes, garantizando el acceso a un servicio eléctrico confiable para las nuevas familias que habitarán la urbanización y fortaleciendo el desarrollo ordenado de la localidad.





