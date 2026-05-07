Con una inversión de más de $1.300 millones, el Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura, continúa con la obra de refacción integral de la Escuela Primaria Nº 7 de Junín de los Andes, un proyecto clave para mejorar las condiciones edilicias de la comunidad educativa. Actualmente, los trabajos registran un 85% de avance.

La intervención principal consiste en el recambio total de la cubierta de techos, abarcando una superficie de 1.610 metros cuadrados. Debido a la antigüedad del edificio -que supera los 100 años- y a las características de los materiales originales, la estructura presentaba deterioros que hacían inviable su reparación, por lo que se definió su reemplazo por completo.

Además, se ejecutan refacciones en el núcleo sanitario, donde se incorpora un nuevo baño accesible para personas con discapacidad. También se realiza la refuncionalización de la cocina y el depósito de alimentos, incluyendo la provisión de nuevo mobiliario.

En esta etapa, las tareas en ejecución incluyen el recambio de la cubierta de techos, la colocación de revestimientos en sanitarios, la construcción de tabiquería en los boxes y trabajos de limpieza en el sector de cocina, según informaron desde la Secretaría de Obras Públicas.



La obra contempla, asimismo, la readecuación eléctrica integral del establecimiento, junto con la construcción de una nueva vereda perimetral accesible, que permitirá mejorar la circulación y seguridad en el entorno escolar.

En el exterior, se llevan adelante mejoras en las veredas existentes, que se encontraban deterioradas debido a desniveles y socavamiento del terreno natural. A esto se suma la renovación completa de la fachada del edificio.

Estas intervenciones forman parte de la política de fortalecimiento de la infraestructura educativa, con el objetivo de garantizar espacios más seguros, accesibles y adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.

La escuela primaria N° 7 “Tomás Falkner” de Junín de los Andes tiene actualmente 342 estudiantes y fue creada en abril de 1897 con una matrícula de 28 estudiantes. Un censo escolar realizado en 1885 y elevado al entonces gobernador, Manuel Olascoaga, como a las autoridades del Consejo Nacional de Educación de los Territorios Nacionales, dio fundamento al cimiento de la actual primaria N°7 como la primera escuela dependiente del Estado en Junín de los Andes.